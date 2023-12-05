輝達與META高層賣股 台廠AI指標股衰受牽連「綠光罩頂」
輝達遭利空襲擊，輝達高管11月狂套現1.8億美元，臉書母公司Meta的創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）2年來也首度賣出Meta股票，進帳1.85億美元。輝達與Meta高層賣股，影響股價跌1到2%，而台廠AI概念股更是慘綠，台積電早盤弱勢跌1.5%左右，其他像是緯創、英業達、廣達、技嘉與緯穎都有跌幅擴大的跡象，跌幅約2到4%多。
記者許家禎／台北報導
輝達遭美國商務部點名「國安比賺錢重要」，還說若輝達持續出售「降規版」的晶片給中國的話，商務部也會在隔天立刻出手，利空消息襲來！而現在根據Washington Service的資料顯示，輝達的高階主管和董事們11月共出售約37萬股公司股票，價值約1.8億美元，外媒指出，這是至少6年來最大單月減持。
無獨有偶！彭博根據申報資料匯整的數據顯示，臉書母公司Meta的創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的信託，以及他的公益和政治捐贈基金11月也透過交易計畫減持約68.2萬股的Meta股票，為2021年11月來首度出售股票，未來將用於創投、科學研究等有影響力投資的項目與活動，外媒分析祖克柏將進帳1.85億美元。
輝達與Meta高層賣股，引發市場熱議，再加上美國商務部近來的談話，讓輝達與Meta股價雙雙受到壓抑，輝達盤後股價跌2.68%，來到455.1美元，Meta也跌近1.5%，來到320.02美元。而今日AI概念股也「綠光罩頂」，台積電早盤跌6元，來到567元，跌幅1.5%左右，其他AI指標股跌幅則有擴大跡象，像是緯創、英業達、廣達、技嘉從跌1%多擴大到跌2%多，緯穎跌幅也從2%變成4%以上。