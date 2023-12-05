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統神當面神罰Toyz！飆罵又急喊「做做效果」意義曝光　電競迷秒懂

▲統神、Toyz在電競大賞爆發衝突，而統神在現場收尾的一句「做做效果」，被粉絲們認為暗藏許多特殊意義。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
▲統神、Toyz在電競大賞爆發衝突，而統神在現場收尾的一句「做做效果」，被粉絲們認為暗藏許多特殊意義。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）

記者張志浩／綜合報導

統神、Toyz 再爆衝突！昨（4）日晚間，由台灣電子競技運動協會（CTESA）主辦的第4屆「星光電競大賞」上，統神不滿頒獎人是 Toyz，氣的衝上台大喊「找毒販頒獎」，後續老婆003在台下也怒罵主辦方，讓場面相當尷尬，沒想到爆氣怒罵一波的統神此時又上台說「好了拉！做做效果齁」，而這看似替場面緩頰的一句話，事實上卻是統神和 Toyz 在網路上首次爆發衝突時，Toyz 也曾對統神說過的字眼，讓網友們大讚統神，「這就是神罰降臨」。

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首先回顧昨晚事件，統神在現場得知本次「星光電競大賞娛樂效果獎」由 Toyz 擔任頒獎人時，便離開座位蠢蠢欲動，Toyz 公布「得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」後，統神直接衝上舞台，對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的」，Toyz 下台後，統神持續輸出，大喊「販毒就乖乖接受審判好嗎，丟臉丟死人了，要不要臉啊你販毒狗」。

隨後統神在台下的老婆003也無奈大喊，「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」，這時統神似乎欲言又止，帶著笑容再度上台說「好了啦！做做效果齁」，講完便和003一起帶著孩子直接離開現場。

▲「星光電競大賞」昨日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）
▲「星光電競大賞」昨日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）
針對後續統神上台補充「好了啦！做做效果齁」，有網友認為「氣勢弱掉了」，也有人提到統神是「護妻心切」，但事實上，當初統神和 Toyz 的結樑，就是和「做做效果」這句話有很大關聯，2021年7月，2人受廠商邀約在線上單挑遊戲，兩人都不滿對方態度引爆爭執。

在工商服務時，統神因為不熟悉遊戲系統，Toyz 過程中就不斷挖苦、挑釁，統神認為遊戲方放任 Toyz 用過度用嘲諷的態度工商，當場怒罵遊戲方「到底有什麼用」，後續統神打輸遊戲，被要求履行承諾，把遊戲ID改成「Toyz的狗」，結果統神不僅不願意，結束工作後就在直播中怒吼妻子，並痛批遊戲廠商和 Toyz 都非常不尊重他。

工商服務結束後， Toyz 開實況和粉絲聊天，提及與統神的衝突，他直言「我就做做效果嘛，誰知道你亞洲統神開不起玩笑」；比對本次電競大賞事故，統神可說是當面在公開場合洗臉 Toyz ，最後再衝上台補一句「做做效果」，讓粉絲們大讚「這是神一般的收場」、「一句做做效果，讓 Toyz 無法反駁」。目前 Toyz 尚未在事件後公開說明回應，不過也令人期待後續發展。

▲2021年7月，Toyz 回應與統神的爭執，強調自己在工商時都是做做效果，如今統神在公開活動，再次以這句話作出回應。 （圖／翻攝 Toyz實況精華 YT）
▲2021年7月，Toyz 回應與統神的爭執，強調自己在工商時都是做做效果，如今統神在公開活動，再次以這句話作出回應。 （圖／翻攝 Toyz實況精華 YT）

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