統神當面神罰Toyz！飆罵又急喊「做做效果」意義曝光　電競迷秒懂

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隨後統神在台下的老婆003也無奈大喊，「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」，這時統神似乎欲言又止，帶著笑容再度上台說「好了啦！做做效果齁」，講完便和003一起帶著孩子直接離開現場。
針對後續統神上台補充「好了啦！做做效果齁」，有網友認為「氣勢弱掉了」，也有人提到統神是「護妻心切」，但事實上，當初統神和 Toyz 的結樑，就是和「做做效果」這句話有很大關聯，2021年7月，2人受廠商邀約在線上單挑遊戲，兩人都不滿對方態度引爆爭執。
在工商服務時，統神因為不熟悉遊戲系統，Toyz 過程中就不斷挖苦、挑釁，統神認為遊戲方放任 Toyz 用過度用嘲諷的態度工商，當場怒罵遊戲方「到底有什麼用」，後續統神打輸遊戲，被要求履行承諾，把遊戲ID改成「Toyz的狗」，結果統神不僅不願意，結束工作後就在直播中怒吼妻子，並痛批遊戲廠商和 Toyz 都非常不尊重他。
工商服務結束後， Toyz 開實況和粉絲聊天，提及與統神的衝突，他直言「我就做做效果嘛，誰知道你亞洲統神開不起玩笑」；比對本次電競大賞事故，統神可說是當面在公開場合洗臉 Toyz ，最後再衝上台補一句「做做效果」，讓粉絲們大讚「這是神一般的收場」、「一句做做效果，讓 Toyz 無法反駁」。目前 Toyz 尚未在事件後公開說明回應，不過也令人期待後續發展。
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