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浩子、鬼鬼將回歸《營業中》　炎亞綸確定出局！內幕曝光

▲炎亞綸（左）因陷入Metoo風波消失《嗨！營業中》第2季，傳出第3季已確定不會有他，浩子（右）、鬼鬼則將回鍋節目。（圖／資料照）
▲炎亞綸（左）因陷入Metoo風波消失《嗨！營業中》第2季，傳出第3季已確定不會有他，浩子（右）、鬼鬼則將回鍋節目。（圖／資料照）

記者黃盈容/綜合報導

《嗨！營業中》日前釋出第3季應徵者預告影片，不過製作單位「好看娛樂」依舊賣關子，僅露出部分五官，要讓大家猜猜看本季成員有誰。其中一個說著「我顏值擔當」的「梵谷自畫像」，眼睛部分之前被指猜是今年6月因陷入Metoo風波退出節目的炎亞綸，回歸之說引起熱議。不過，今（5）日又爆出，其實炎亞綸已確定出局，本季將找來鬼鬼、浩子（謝炘昊）回鍋，還有新血郭泓志加入。對此，好看娛樂尚未回覆。

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▲炎亞綸之前因預告片中新夥伴口頭禪「我顏值擔當！」被猜將回歸《嗨！營業中》第3季。（圖／好看娛樂提供）
▲炎亞綸之前因預告片中新夥伴口頭禪「我顏值擔當！」被猜將回歸《嗨！營業中》第3季。（圖／好看娛樂提供）
▲嗨！營業中。（圖／三立提供）
▲《嗨！營業中》第1季成員有莎莎（左起）、炎亞綸、庹宗康、鬼鬼、姚元浩、浩子，一行人在屏東開店。（圖／三立提供）
據《鏡週刊》報導，曾在《嗨！營業中》第1季擔任工讀生的浩子，當時因手上有《鬧著玩》及《綜藝新時代》2節目，加上第1季在屏東拍攝，工時、離家距離都長，時間上難以配合，加上浩子戀家，想多陪伴家人，才婉拒第2季邀約。

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▲《嗨！營業中》第2季成員大換血，除了有原班底莎莎（後排右起）、炎亞綸、庹宗康、姚元浩，增加新成員鹿希派（下排右起）、婁峻碩、李玉璽、張立東、曾沛慈。（圖／三立提供）
▲《嗨！營業中2》集體辭職，浩子宣布暫別團隊。（圖／好看娛樂提供）
▲浩子當初因時間難配合宣布暫別《嗨！營業中》團隊。（圖／好看娛樂提供）
報導指出，製作單位為了迎接浩子回歸，第3季的拍攝將不再只侷限一個地方，浩子錄影結束後，即可回家陪妻小，也因此說服了浩子，決定回歸節目第3季。

另外，從節目釋出的預告中，也能發現第2季消失的鬼鬼吳映潔，也確定在第3季回鍋。其他元老成員有姚元浩與莎莎，並加入新成員郭泓志。而大家最關注的還是，自6月陷入性騷擾風波，被前男友指控等一連串罪名後，演藝事業全數停擺，消失節目的炎亞綸，他已確定不會出現在全新一季的節目中，傳出是因為製作單位擔心他的負面形象會導致平台不買單，就算團隊希望他能回歸，但也不能不顧觀眾感受。
 

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