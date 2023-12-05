邱毅、毛嘉慶直播談侯組長「跟黑道喬事」　侯競辦按鈴控誹謗2罪

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呂家愷表示，今天要告發的人總共4位，因11月30日的比特王出任務的直播上，邱毅、毛嘉慶影射侯友宜是有牌照的賊頭，並且每月要交多少規費給侯組長，影射侯友宜是透過黑道『喬』事情獲得財富的來源，都已嚴重誹謗；毛、邱多次在當天直播時，影射趙少康在中廣有不法所得，透過中廣的貓膩、「話術、套路」等字眼，以及買空賣空，空手套白狼等語言誹謗趙少康。
呂家愷指出，比特王出任務的負責人及編輯身為共犯，協助製作節目播出，明顯違反加重誹謗、選罷法；我們訴求，選舉剩40多天，3組候選人應該回歸選舉政策的辯論贏得支持，而非透過抹黑抹紅影響選舉結果。
侯友宜委任律師簡榮宗表示，邱毅說，侯市長又要抓又要拿，又要吃又要玩，還有侯市長每個月五條通要給多少規範給侯組長，拿完後，侯組長又騎著摩托車到八條通接受招待，還說侯是靠黑道喬事累積財富，與事實有非常大差距，希望透過訴訟遏止不當謠言繼續散布。
趙少康委任律師葉慶元稱，趙少康當年用10億元取得中廣股權，在中廣有合理正當的對價，且經黨產會確認過的事實，對於少部分人不斷影射、散布宣稱趙用1億元取得中廣，很明顯沒有經過查證，且是惡意散布，謠言止於智者，不要成為有心人士散布謠言的工具。
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