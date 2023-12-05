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猛攻賴清德！王鴻薇痛批：違建老家違建不拆　還沒補交稅

▲國民黨立委王鴻薇指控，賴清德違建不拆。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委王鴻薇指控，賴清德違建不拆。（圖／王鴻薇提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委王鴻薇、立委參選人林國春今（5）日召開記者會，指出新北市工務局認定民進黨總統參選人賴清德老家，屬於「既存違章建築」依法得拆除（非優先），且林國春日前檢舉違建案補繳稅期限於11月30日，目前新北市財政局未提供補繳資料。對此，王鴻薇直指，請賴清德「該拆就拆」，所有政治人物都自行拆除，就賴清德最賴皮，只要賴清德一天不拆，自己就會監督到底要求新北市政府有所動作。

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王鴻薇指出，賴清德逃漏稅如果事實確定，事態相當嚴重，在國際案例上「巴拿馬文件」歷歷在目12位現任或前任國家領袖，超過60位國家領袖或政治人物的親友多國政府包括法國、澳洲、奧地利、瑞典與荷蘭等國展開調查，事件如滾雪球般擴大。

王鴻薇舉例，像是2006年瑞典貿易部長上任僅八天，就因媒體揭發她逃漏稅而匆忙辭職下台，2013年法國預算部長傑羅姆•卡於紮克涉嫌逃稅宣布辭職，2018年西班牙文化體育部長伍爾達，因為涉嫌逃稅而宣布辭職，成了西班牙民主化後任期最短的部長。今年日本財務副大臣神田憲次竟涉及欠稅逃稅，也是火速請辭，賴清德這次不能裝死，嚴重踩到了身為政治人物的道德底線。

林國春也說，事實上第一時間自己就在新北市議會總質詢時親自送交違建、逃稅的相關事證給新北市財政局長陳榮貴，該案目前查不到有繳稅資料。但是賴清德說「過去皆有繳交房屋稅」等於公然說謊，當時新北市財政局也說明補繳稅期限於11月30日，目前也還是沒有資料，也沒有提出任何訴願，質疑「賴清德到底補繳了沒？」

林國春認為，賴清德這麼大的官員，市府沒有執行拆除，卻處罰小市民，這樣如何處理民眾陳情，如何服眾，「乾脆市府都比照賴清德案標準處理既存違建，到明年1月13日以前都不要再發公文，沒補稅也不要催繳了」。

王鴻薇則表示，既然現在新北市工務局已經認定，賴清德老家屬於98年6月24日以前寄存違章建築，依法必須拆除（非優先），如果過去資料沒有賴清德繳稅紀錄，也沒有後續補繳或訴願，現在已經超過期限，請賴清德「該拆就拆」所有政治人物都自行拆除，就賴清德最賴皮，難道這又是綠能你不能？只要賴清德一天不拆，自己就會監督到底要求新北市政府有所動作。

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