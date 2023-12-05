猛攻賴清德！王鴻薇痛批：違建老家違建不拆　還沒補交稅

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王鴻薇舉例，像是2006年瑞典貿易部長上任僅八天，就因媒體揭發她逃漏稅而匆忙辭職下台，2013年法國預算部長傑羅姆•卡於紮克涉嫌逃稅宣布辭職，2018年西班牙文化體育部長伍爾達，因為涉嫌逃稅而宣布辭職，成了西班牙民主化後任期最短的部長。今年日本財務副大臣神田憲次竟涉及欠稅逃稅，也是火速請辭，賴清德這次不能裝死，嚴重踩到了身為政治人物的道德底線。
林國春也說，事實上第一時間自己就在新北市議會總質詢時親自送交違建、逃稅的相關事證給新北市財政局長陳榮貴，該案目前查不到有繳稅資料。但是賴清德說「過去皆有繳交房屋稅」等於公然說謊，當時新北市財政局也說明補繳稅期限於11月30日，目前也還是沒有資料，也沒有提出任何訴願，質疑「賴清德到底補繳了沒？」
林國春認為，賴清德這麼大的官員，市府沒有執行拆除，卻處罰小市民，這樣如何處理民眾陳情，如何服眾，「乾脆市府都比照賴清德案標準處理既存違建，到明年1月13日以前都不要再發公文，沒補稅也不要催繳了」。
王鴻薇則表示，既然現在新北市工務局已經認定，賴清德老家屬於98年6月24日以前寄存違章建築，依法必須拆除（非優先），如果過去資料沒有賴清德繳稅紀錄，也沒有後續補繳或訴願，現在已經超過期限，請賴清德「該拆就拆」所有政治人物都自行拆除，就賴清德最賴皮，難道這又是綠能你不能？只要賴清德一天不拆，自己就會監督到底要求新北市政府有所動作。
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