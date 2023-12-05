林襄被迫證明胸部真假！YouTuber蔡哥心疼揭亂象：不少女孩追殺她
啦啦隊女神林襄日前出席記者會時，強調自己的32E絕對是真的，甚至當場拉記者的手「幫忙驗貨」，無奈還是一直被酸民追殺，讓她徹底崩潰，「怎麼感覺全世界都要逼我承認」。對此，擁有94萬訂閱的YouTube團體「上班不要看」成員蔡哥，見狀後心疼發聲，「追殺的竟然有不少女孩子，這個同理心，我有嚇到。」
記者詹鎰睿／綜合報導
向來總是帶給大家歡樂的蔡哥，今（5）日罕見在thread（脆）發文：「為什麼公眾人物要被迫地一直分享自己胸部真與假？」他認為林襄的舉動，「這比分享自己內褲顏色，還要私密非常非常多的東西，況且她還講過答案了！」但更讓蔡哥震驚的是，「我不懂，而且我看在追殺的竟然有不少女孩子，這個同理心，我有嚇到。」貼文曝光後，立刻掀起大家討論，紛紛斥責酸民行為。
回顧整起事件，林襄先是被網友挖出10年前尚未整型的舊照片攻擊，林襄則大方回應，「很勵志吧～10年的差別，世界上沒有醜女人」，透露自己為了變美，付出多少努力。在幾天後的記者會上，林襄也承認從20歲開始做微整，光是牙齒就花了70萬。
但林襄強調自己的胸部絕對是真的，還開放現場女記者驗貨。無奈幾天後Dcard上又出現一篇質疑林襄隆乳的文章，讓林襄忍不住發文抱怨，「怎麼感覺全世界都要逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累。」一字一句都讓人相當心疼。
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