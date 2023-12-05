51歲小鐘聯誼5年成功了！甜抱23歲啦啦隊正妹　羞讚：等待很值得

林襄被迫證明胸部真假！YouTuber蔡哥心疼揭亂象：不少女孩追殺她

▲林襄（右圖）日前不斷被酸民攻擊胸部真假，讓她很無奈。對此，YouTuber蔡哥也點出亂象，心疼發聲：「追殺的竟然有不少女孩子！我有嚇到。」（圖／蔡哥、林襄IG）
▲林襄（右圖）日前不斷被酸民攻擊胸部真假，讓她很無奈。對此，YouTuber蔡哥也點出亂象，心疼發聲：「追殺的竟然有不少女孩子！我有嚇到。」（圖／蔡哥、林襄IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

啦啦隊女神林襄日前出席記者會時，強調自己的32E絕對是真的，甚至當場拉記者的手「幫忙驗貨」，無奈還是一直被酸民追殺，讓她徹底崩潰，「怎麼感覺全世界都要逼我承認」。對此，擁有94萬訂閱的YouTube團體「上班不要看」成員蔡哥，見狀後心疼發聲，「追殺的竟然有不少女孩子，這個同理心，我有嚇到。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
向來總是帶給大家歡樂的蔡哥，今（5）日罕見在thread（脆）發文：「為什麼公眾人物要被迫地一直分享自己胸部真與假？」他認為林襄的舉動，「這比分享自己內褲顏色，還要私密非常非常多的東西，況且她還講過答案了！」但更讓蔡哥震驚的是，「我不懂，而且我看在追殺的竟然有不少女孩子，這個同理心，我有嚇到。」貼文曝光後，立刻掀起大家討論，紛紛斥責酸民行為。

▲蔡哥表示，她被不少女孩追殺林襄的現象嚇到。（圖／蔡哥IG、thread）
▲蔡哥坦言，他被不少女孩追殺林襄的現象嚇到。（圖／蔡哥IG、thread）
回顧整起事件，林襄先是被網友挖出10年前尚未整型的舊照片攻擊，林襄則大方回應，「很勵志吧～10年的差別，世界上沒有醜女人」，透露自己為了變美，付出多少努力。在幾天後的記者會上，林襄也承認從20歲開始做微整，光是牙齒就花了70萬。

但林襄強調自己的胸部絕對是真的，還開放現場女記者驗貨。無奈幾天後Dcard上又出現一篇質疑林襄隆乳的文章，讓林襄忍不住發文抱怨，「怎麼感覺全世界都要逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累。」一字一句都讓人相當心疼。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
▲林襄開放女記者驗胸，觸感Ｑ彈，香香的。（圖／讀者提供）
▲林襄開放女記者驗貨，希望能證明一切，無奈酸民還是不放過她。（圖／讀者提供）

林襄整骨被質疑「胸部藏假體」！深夜吶喊：全世界都在逼我承認

林襄認了全臉「微整」花近百萬！拉記者手摸32E美胸驗貨系金ㄟ

林襄不怕舊照被挖！再加碼「20年前泳裝嫩照」　超珍貴畫面首曝光

林襄10年前青澀照外流沒在怕　親揭變美內幕「勵志吧！」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞