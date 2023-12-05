▲換季皮膚敏感，原因與保養方式一次告訴你

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敏感肌膚出問題，乾燥脫屑出油都有可能皮膚科診所主治醫師王昱澔表示，皮膚敏感的人，容易受到外界影響，比如溫差、乾濕度變動大時，就容易乾燥、搔癢，臉部或全身脫屑、泛紅，甚至脫皮等等；不只秋冬，春夏天氣逐漸熱起來，肌膚敏感的人也容易乾燥，或者異常出油等等。
現在的秋冬時節，日夜溫差大，早上天氣冷，皮膚較易乾燥、緊繃、脫屑，到了下午，日照增加，氣溫升高，反而就容易肌膚灼熱、發紅、發癢甚至到刺痛了。
敏感肌膚成因多樣，核心皆是失去屏障功能談及敏感肌膚是如何出現的，王昱澔醫師分為兩類成因：先天與後天。
先天主要是天生膚質敏感，角質層屏障不完整，導致一旦受到外界刺激──如各類化學物、溫溼度影響等──皮膚就特別不舒服；而後天因素，如塵蟎、空氣汙染、花粉、清潔不當，或是壓力、焦慮、慢性疾病等等，長期影響下，皮膚就容易敏感、癢、粗糙，逐漸失去正常屏障功能，秋冬季一到，乾癢症狀就更加明顯了。
清潔保養要注意，作息不正常會更嚴重皮膚過敏的人，日常保養更需要比別人小心些。王昱澔醫師特別說明，如果有上妝需求，要小心挑選，盡量避免添加酒精、香料、色素、防腐劑的產品；出門時有上妝或擦防曬，回家後更是要卸除乾淨，有殘留更容易造成皮膚不適。
臉部清潔時，以溫和、中性保養與清潔液為主，避免過久的清洗時間與過熱的水，有些人會因為不舒服而以為是髒污的關係，過度清潔，導致洗去保護皮膚的角質層和油脂，反而讓敏感膚況更不穩定。後續要進行肌膚養護，也謹記選擇單純成分與效果的保養品，例如簡單的保濕乳液即可。
想要改善皮膚敏感，除了避免接觸各類汙染源，更要作息正常，避免熬夜，睡眠不足之下，敏感的皮膚狀況會更不穩定。
以光養膚：心動光療程協助健康膚質養成敏感肌膚問題，除了避免過度刺激、清潔，以及規律生活外，王昱澔醫師也提出，想要更進一步，讓膚況更加健康，可以藉由一些溫和的光療療程，例如使用心動光儀器，達到「以光養膚」的目的。
讓人好奇的「以光養膚」效果，王昱澔醫師表示，心動光利用光熱效應，能夠修復皮膚屏障，刺激皮膚膠原蛋白與彈力纖維恢復彈性，具有回春效果，讓角質層細胞更穩固；皮膚屏障穩固，就能更好隔絕外界的刺激，降低皮膚敏感問題，與一般雷射的「破壞重建」不同，屬於溫和漸進式的波段。
心動光同時還能透過各種濾片，過濾出針對各種肌膚問題的光線，讓不太適合單一強光的敏感與脆弱肌膚也能使用，改善青春痘、泛紅、敏感、色素沉澱與粗糙等問題。
治療時間短，改善快，可做定期保養心動光比起皮秒雷射，幾乎無疼痛，大多為溫熱感，一次治療時間大約十分鐘，治療後一周左右，就能感受到膚況的改善。王昱澔醫師說明，在肌膚問題較嚴重時，可每個月定期保養，後續依照個人狀態，可當作定期保養，一到一個半月回診。
有肌膚疑慮先找醫師，勿自行尋找解方王昱澔醫師面對敏感肌膚，他認為，只要維持正常生活作息，避免化學品接觸，適當清潔，就能舒緩大多數問題，如果有任何疑問，可找尋皮膚科醫師就診，不要自己找產品塗抹，由於肌膚已經受傷，用藥錯誤反而容易更嚴重。肌膚的敏感問題，除去日常養護，如果想要更好，也能嘗試光療，例如心動光「以光養膚」，也能改善肌膚的敏感狀態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60027
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