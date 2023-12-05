「台灣理工人才投入台積電也不夠！」　施振榮談科技人才荒提解方

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他指出，光是要滿足台積電的用人需求，可能台灣畢業的理工人才全部投入都還不夠用。這個現象，與在90年代初期相似，當時因為ICT產業的快速發展，科技業接了很多國際訂單，為滿足客戶需求，以Acer的經驗為例，當年就先後到馬來西亞、菲律賓及大陸設廠，借重當地人才，擴大生產規模。
如今台灣的ICT產業可以在全球供應鏈扮演關鍵的角色，施振榮表示，很重要的關鍵就是台灣借重了全球的人力資源。如今台積電赴美國、日本、歐洲等地設廠，同樣是借重全球人才，才能在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，繼續壯大台灣。
要解決科技業的人才荒問題，他特別提出二個解方，其一在培育國內更多的人才方面，建議透過「再教育」的方式，讓大學畢業的非理工人才也可轉換跑道投入科技業。
施振榮表示，例如在半導體與AI的發展趨勢下，面對未來AI人才短缺，陽明交大特別為待業及想轉業的人開班（其中三分之一非理工背景），為半導體、光電及AI的未來發展培育人才。此外，由企業界與國發基金注資開設的產學創新研究學院，也積極投入培育高端人才。
另外，他舉例說，最近還有科技業贊助提供一所私立人文社會大學20個學分的理工課程，只要在校生修課後通過考試，將來還保證就業。
另一個解方，他指出，借重全球人才，尤其要積極引進來台灣的留學生。台灣在少子化趨勢之下，外國來台的留學生可以成為企業國際化的新生力軍，他們畢業後，不僅可以繼續留在台灣研發總部，也可以到企業海外的據點服務，因此對於優秀的留學生，要規劃提供其獎學金，對畢業後留在台灣的留學生也要提供其工作證等配套措施，以鼓勵人才為台商服務。
施振榮表示，台灣正掌握最好的時機，要讓台灣這個「創新矽島」發揮最大的價值，就要從王道思維出發，才能與全球的人才攜手共創價值。