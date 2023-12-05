強調蕭美琴沒雙重國籍　賴清德示警：中共企圖扶植親中政權

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媒體詢問，賴清德民調顯示位居第一，日本政治學者小笠原欣幸則分析，賴清德與國民黨總統參選人侯友宜差距不大，可能會進入貼身肉搏戰。
賴清德回應，雖然民調暫時領先，但票沒有開出來，還不得而知結果，所以支持者千萬不要放鬆，「我們一定會全力以赴，大家團結一致，贏得這一場關乎台灣前途非常重要的選舉」。
賴清德提到，不僅總統要當選，也希望支持黨所提的立委參選人，好比民進黨在新竹縣提名了兩位年輕有抱負而且非常優秀的參選人，包括第一選區的詹紀緹、第二選區的曾聖凱教授，敬請請新竹縣的父老鄉親，給予鼎力支持。
此外，針對美國在台協會（AIT）處長孫曉雅重申美國政府不會選邊站一事，賴清德表示，孫曉雅說明再次證實美國支持台灣的，她也說明了這一場選舉裡面，AIT也是一個攻擊的目標，從選舉到現在也看得很清楚，中國介入這場選舉，企圖扶植親中的政權，其實是有很多的事證，所以在這種狀況之下，希望國人能夠明辨事實、做出最好的選擇，讓台灣的民主可以繼續前進，還有獲得保障。
另，針對美國學者葛來儀推文所言，賴清德說，遺憾被台灣在野黨參選人的扭曲，甚至用來攻擊對手，他覺得這些都是不好的，因為要成為國家的領導人，基本的作法就是要用誠實的態度，面對國際的評論，不可以斷章取義，基於選舉利益攻擊對手，「我相信是不會贏得國際社會的肯定跟支持」。
賴清德也提到，蕭美琴跟民眾黨副總統參選人吳欣盈互相誇獎、稱讚、肯定，這個是很好的事情，反而倒是在這場選舉當中，「我們看到一些認知作戰或假消息攻擊對手，這是不好的事情」。
賴清德進一步舉例，蕭美琴本身並沒有雙重國籍，也沒有放棄中華民國國籍，這個事情已經過中選會的確認，「這場選舉應秉持著民主嘉年華，不必要用假訊息操作」。
賴清德強調，現在確定大選是三組，過去他也一再表明，「我們都是做最好的準備，不管是兩組、三組，我們都會全力以赴，爭取國人支持，贏得最後勝利」。
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