《GTA 6》確定2025年發售！首支預告片公開 1男1女雙主角成型
《GTA 6》（俠盜獵車手）在中多玩家的期盼下，今（5）日開發商 Rockstar Games 終於釋出第一步預告片，故事舞台將會落在 Vice City，以佛羅里達州邁阿密為藍本創造的城市，短短1分30秒不僅呈現《GTA 6》將以一男一女雙主角模式進行，畫面中還有許多當今流行的類似抖音、Short 等平台風格的攝影畫面，YouTube預告片上線3小時，就超過2000萬點閱，《GTA 6》預計2025發售，不愧是世界第一 IP。
記者張志浩／綜合報導
《GTA 6》首支預告片原先設定在台灣時間12月5日晚上10點公開，沒想到近期一直有駭客和網路人士不停的將片段的預告流出，Rockstar Games 只好提前在台灣時間12月5日早上7點釋出；預告片片尾也提及，《GTA 6》將在2025年問世，預計在 PS5、Xbox Series X|S 兩大家機平台，但目前仍無提及 PC 平台以及 PS4 的消息。
回到《GTA 6》預告片，本次玩家將來到以佛羅里達州邁阿密為原型的 Vice City，地圖有滿滿的海灘風景、糜爛的派對生活、無惡不作的黑幫、刺激的飆車競速等，而本次預告最令人矚目的，一定是各種社群軟體的呈現，完全貼合了現代生活人們透過短影音認識世界、進行社交的生活，相當期待 Rockstar Games 釋出更多消息。