獲155億元貸款！越南VinFast力拼電池廠擴增 美國DFC出資
今年8月赴美借殼上市的越南電動車商VinFast於昨（4日）表示，已與美國政府營運的美國國際開發金融公司 (DFC) 簽署投資意向書，將獲得5億美元（約等同於新台幣155億元）的資金，這筆貸款將用於支援VinFast在越南建立鋰離子電池生產設施。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，VinFast發聲明表示，希望在越南建立鋰離子電池生產設施，已向DFC申請貸款並正在等待該機構的全面審查及批准。對此，DFC於社群平台X（原稱推特）上表示，目前已同意支持VinFast這項投資意向書，不過尚未透露其他相關細節。
越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，成立於2017年，直至近年才全面停產汽油車，全力發展電動車。VinFast今年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展，不過VinFast的股價歷經數度波折，成為外界投資者口中的「妖股」。
對於獲得巨額投資的消息，VinFast執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）表示，DFC已為越南的發展計畫投資了7.37億美元（約台幣228.76億），她說：「DFC融資將為VinFast的全球擴張戰略和為地球上的人類創造更多「綠色未來」的計畫鋪平道路」。