控放黑函抹黑！羅智強今北檢提告苗博雅、羅文嘉意圖使人不當選

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苗博雅先批，羅智強當議員一任都未做滿，就落跑到桃園選市長。之後，苗又表示，大安區立委林奕華受邀擔任台北市副市長，一直撐到補選期限截止後才上任，導致補選無法進行，大安區整整一年沒有立委，也是全台唯一沒有立委的區域，20萬市民權益為此受損。苗認為，羅智強是國民黨的權貴，黨內已經布局準備好，等羅把戶籍從桃園遷回大安區參選。
對此，羅智強表示，苗博雅很有錢，用塞信箱方式廣發不實抹黑文宣，針對苗對他去選桃園等情，苗要評論他尊重，但指稱國民黨是為了等羅智強，所以讓大安區沒有立委補選，此句為事實性描述，跟真正的事實不合，苗博雅要如此主張，要拿出具體事證跟具體事實，事實上真實情況跟苗博雅所述完全相反。
羅解釋，首先，大安區立委，國民黨是有經過提名的，提名的過程，他所敬重的兩位對手都非常強，在激烈的初選後，他自己才勝出，何來等待一說？在他宣布選大安區立委時，國民黨台北市黨部其實持反對意見，希望他去其他選區參選，苗博雅的黑函已經構成不實資訊，意圖使人不當選。
羅智強指控，苗博雅的回應也顯現她的心虛，稱這不是黑函，她有署名，她不敢再強調國民黨在等羅智強，只好拿有具名不算黑函來轉移焦點，但沒關係，交給法院來判斷。
羅智強點名，但更可惡的是羅文嘉，在苗博雅抹黑後，他自己已經公開稱要來提告了，羅文嘉還繼續跟著在網路上轉黑函，也同時不實指控大安區立委沒有補選是因為國民黨在等羅智強，換言之，羅文嘉的故意、加重的惡意，也一並提告。
羅智強說，議員缺額不補選，換言之，苗博雅妳去選上立委，大安區有3年會少1席議員，所以立委不補選，妳那麼生氣妳要罵，可以尊重妳，但為什麼議員不補選，妳怎麼不罵自己呢？同樣的，過去黃珊珊帶職參選台北市長時，苗博雅是痛罵、罵得多難聽，她反對黃珊珊帶職參選，現在苗博雅妳帶職參選，妳又很棒了，所以從政者可以提出主張，但不要雙標。
律師簡榮宗說，林奕華事後有說明延後上任並非故意，是為了立院還有部分預算待審，且立委事務請求曾銘宗負責，因此並沒有大安區無立委之事，羅文嘉明知林奕華已經澄清此事，卻仍在臉書不實發文，因此苗博雅、羅文嘉均涉犯《選罷法》。
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