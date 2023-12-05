▲輝瑞攜手罕病　舉辦家庭日展現DEI多元共融價值

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罕見樂團主場公演初登場！罕見職人齊聚一堂共襄盛舉輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，「家人與工作不必兩難」是輝瑞希望為每位輝瑞人打造的職場環境，DEI更已經成為幸福企業的必備元素，台灣輝瑞與罕病基金會是長期夥伴，本次活動除了讓輝瑞同仁們與家人同樂更藉此機會更了解並同理罕見疾病面對的日常。
今年剛成軍由三位罕病病友所組成的「迷諾克」樂團與輝瑞同仁樂團「Pfizer Blue」跨界合作，組團表演掀開活動序幕，更是該樂團在罕見家園主場首次的大型演唱會！此外，活動設計闖關園遊會，寓教於樂，包括罕病基因教育中心導覽、罕見職人手作DIY活動、罕病身障體驗、罕見職人市集與懷舊童玩闖關活動等，更開放參觀輝瑞認養的桂花樹，引來打卡熱潮。只要完成闖關條件，即可兌換由罕見職人親手準備的精美福袋闖關禮。
罕病基金會執行長陳冠如表示，透過本次活動，希望讓大家更認識罕病，更重要的是，本次活動號召罕見職人齊聚一堂提供服務，從手作活動教學到現場餐食供應，讓更多職人們有發揮空間，也能讓外界更認識大家，建立良緣。
輝瑞人有感親身體驗罕病生活 盼罕見職人好手藝被看見所有活動當中，罕病身障體驗為必修關卡，包含盲人手杖體驗與默契輪椅。參與盲人手杖體驗的輝瑞同仁朱嘉雯表示，活動必須矇眼，只能仰賴聽覺和觸覺取代視覺，拿著手杖，透過聲音指引前往特定方向抓取物品令他印象深刻，雖然部分罕病病友因疾病的關係導致視力的退化，細細的手杖就成為他們不可或缺的重要輔具，覺得病友的生活一點都不簡單。
此外，基因教育中心導覽也是本次活動一大亮點，罕病家園特設的基因教育中心會定期調整展覽內容，從基因出發，向參觀者介紹罕病的現況，並在罕見福祉示範中心裡展示特製洗澡設備、電動床及移位設備等，讓參觀者更貼近病友生活。
家人、工作不兩難！輝瑞重DEI盼發揮社會影響力葉素秋表示，輝瑞近年來推動DEI不遺餘力，熱誠的同仁發起「DEI共好聯盟」致力推動多元共好，本次有機會結合企業社會參與以及建立有意義的連結，有助於提升公司多元、平等、共融的企業文化，更是輝瑞會持續善盡的社會責任，期盼發揮更多影響力，推動台灣社會DEI走向更好的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60131
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