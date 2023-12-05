網傳引進10萬印度移工 柯文哲：以我跟民進黨打交道可能是9.9萬
台灣將與印度洽簽勞務合作備忘錄，網路流傳，政府將引進10萬名印度移工，儘管行政院長陳建仁已澄清是假消息，不過引進印度移工議題近期仍持續發酵。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（5）日表示，以他對民進黨的認識，沒有引進10萬移工也會引進9.9萬移工，呼籲勞動部說清楚。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊全國競總舉行勞權政策記者會，媒體詢問民進黨要引進印度移工、國民黨總統參選人侯友宜承諾當選後重新開放陸生來台，柯文哲表示，引進移工是要補足台灣勞動力之不足，如果企業不引進移工就無法經營，表示這企業在台灣的未來是有問題，表示自動化不足、現代化不夠，移工是補足企業轉型過程中勞動力不足，有這概念後就很清楚。
針對引進印度移工，柯文哲說，雖然勞動部長澄清說沒有要引進10萬移工，但是以他跟民進黨長期交手的經驗，不會是10萬人，但可能是9.9萬人，呼籲勞動部講清楚要引進多少。
柯文哲表示，針對陸生來台能否轉業，一開始他就說要總類、總額管制，分不同類別，要多少勞工，本勞有多少，需要移工多少，不是陸生來台就能留下來工作，分類總額管制，用人頭稅、總量管制總理。