台灣引進10萬印度移工？陳建仁籲國人「不要誤信假消息」
台灣是否引進10萬印度移工近期成為2024總統大選的政治攻防，國民黨總統參選人侯友宜陣營質疑，外媒報導提及印度與台灣洽簽勞務合作備忘錄，屆時台灣將聘用多達10萬名印度移工，最快今年12月就會簽約，民進黨政府從未說明，將國人蒙在鼓裡；對此行政院長陳建仁今（5）日回應，與印度簽署實際上還在洽談當中，簽署日期尚未確定，強調有關引進10萬印度移工一事是假消息，籲國人不要誤信。
記者陳威叡／台北報導
侯陣營近日來抨擊民進黨政府，根據外媒報導指出，台灣正與印度洽簽勞務合作備忘錄，印度可望成為台灣最新的移工來源國，台灣即將聘用多達10萬名印度移工，最快今年12月就會簽約，外媒相繼報導攸關台灣就業市場的重大訊息，反觀政府從未說明任何配套措施，將國人蒙在鼓裡。
對此陳建仁表示，勞動部已多次對外說明，有關於引進10萬印度移工一事為假消息，呼籲國人不要誤信，台灣與印度簽署的案子，實際上還在洽談中，簽署的日期實際上是還沒有確定，一旦確定會與國人來做說明，確保台灣與印度間能有更好的合作。
陳建仁也說明，相關單位也提醒，實際上是有境外的團體在故意散布謠言，使得國人心裡不安，強調絕對要提高警覺，再次呼籲國人不要輕信任何的謠言。