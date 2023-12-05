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避免房子淪選舉操作！賴清德：未收到新北通知認定房子是違建

▲賴清德表示，目前還未收到新北市政府通知認定這個房子是違建。（圖／記者張茂雄攝，2023.12.02）
▲賴清德表示，目前還未收到新北市政府通知認定這個房子是違建。（圖／記者張茂雄攝，2023.12.02）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委王鴻薇、參選人林國春今（5）日爆料，民進黨總統參選人賴清德萬里老家，被新北市工務局認定屬於「既存違章建築」。對此，賴清德競總發言人郭雅慧回應，當事人並未收到新北市政府任何關於房屋遭認定為違建之任何通知，呼籲不該烏龍爆料；賴清德上午受訪時也談到，目前還未收到新北市政府通知認定這個房子是違建，「不知道一名台北市的立委參選人，為什麼有辦法早於新北市政府發通知之前，就認定這個房子是違建？」

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賴清德上午出席溪南湖口顯聖宮參香祈福，並於活動前受訪。針對萬里老家爭議，賴清德說明，稅金部分，過去只要政府有開立稅單都有繳納，但新北市政府最近來函，是說過去是繳納田賦，且也已經多年不必再繳，「我們在今年10月份的時，收到通知要繳地價稅，也已經依法繳納」。

至於房屋稅部分，賴清德提到，近日收到新北市政府的通知，「當事人也已經委託專業的人士申請繳納，如果一旦新北市政府核定，當事人也都會繳納」；至於房子問題，賴清德重申，它是早在區域計劃法通過前，就已經存在的合法房子，在民國77年政府廢止礦權之後，一直沒有妥善的處理礦區民眾的居住權問題，也就是從來沒有重新編定，讓礦區的居民房子年久失修、無所適從。

賴清德呼籲，還是要請新北市政府能夠本於職權、本於照顧民眾的立場，盡速進行妥善的處理，照顧這個礦區所有的民眾，「我要強調當事人到目前為止，都還沒有收到新北市政府通知認定這個房子是違建，我們不知道一個台北市的立委參選人，為什麼有辦法早於新北市政府發通知之前，就認定這個房子是違建？」

賴清德提到，希望新北市政府，應該基於站在照顧民眾的立場，避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作，那這樣的話就對不起廣大的新北市民。

另外，郭雅慧也說，國民黨的參選人把侯市府當競選辦公室，已經不是第一天的事，而侯市府為特定黨籍參選人提供錯假訊息、操作風向，顯然非依法行政，這種政治操作、帶風向的行為，應受社會大眾譴責，若為挽救選情冷飯重炒，實在大可不必。

郭雅慧質疑，坐擁上百間套房的包租公侯友宜，無法體會到礦坑居民所面對的歷史因素；而掌握行政權的侯市長，不僅未針對整個區域進行通盤性的計畫處理，更為了自身的政治利益，再度讓礦區居民陷入困境。

民進黨發言人林楚茵也提到，國民黨常常忘記，自己就是那個擁有大批資產，把國產變黨產再變成私產的人，尤其作為103間學生宿舍包租公的侯友宜，現在卻讓打手出來胡亂指控爆料，一個從屏東上來台北工作租房子的人（指賴清德競選總幹事潘孟安），根本是邏輯錯亂。

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