飯店迎雙12！摩天輪景觀房每人每晚625元起　「指定日」限量10間

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為迎接12月12日的到來，加碼推出雙12指定日加碼。於12月包含耶誕節在內日期，訂購「冬遊限定1+1」專案，即可免費升等至豪華家庭房，不僅擁有兩張大床的舒適空間，還可正對摩天輪景觀，若是以4人入住兩晚，每晚房價2500元起，等於每人每晚只要625元起。本活動每日限量10間，指定日分別為12月10、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、29等。
同樣位於園區內的天悅飯店，近期則推出「義同旅遊百業住房專案」，共有3種專案可供選擇，分別為「純住房專案」售價2,299元、「一泊一食」含早專案售價2,999元、「一泊二食」含早餐及喜悅食堂雙人晚餐專案售價3,999元。歡慶雙12到來，同樣針對指定入住日期，推出相關加碼活動，預訂上述任一專案，如入住日為12月8、10、11、12、13、15、20、22、29等日期，即可免費升等至2023年全新完工，入住一晚要價13,500元的星悅尊榮家庭房，並加碼贈送500元餐飲抵用券及摩天輪搭乘券。每日限量10間。
台北晶華酒店同樣也有「聖誕出遊1+1」專案，提供柏麗廳豐盛的聖誕自助饗宴，讓房客與旅伴一同度過三天兩夜的美好時光。專案每晚12,800元起，加購高鐵票更享有7折起的優惠。此外，專案特別贈送一晚柏麗廳自助式雙人晚餐。
另一款同樣因應聖誕檔期而推的住房專案，則是由晶華聖誕老公公陪同房客漫步前往全台唯一獲選英國《Time Out》文化通訊周刊評選為「2023全球最酷40個街區」的中山區「心中山線形公園」，欣賞絕美燈海並遊逛歡樂市集，共度「閃耀心中山‧聖誕市集假期」，週末還能參加「心中山漫遊宇宙市集」與一年一度的「出口音樂節」。