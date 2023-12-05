YOASOBI搶開箱台北寶可夢中心！合照「1細節」提前曝光 粉絲嗨爆
日本超人氣團體YOASOBI昨（4）日首度來台參加簡單生活節，而他們上月才推出與寶可夢官方合作的新曲〈Biri-Biri〉，今日就搶先開箱即將於本週五（8日）開幕的台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」，主唱ikura還拿著潤水鴨玩偶貼臉拍照，可愛模樣引起網路熱議，紀念商品售價更是隨之曝光，讓寶可夢迷興奮不已。
記者賴禹妡／綜合報導
YOASOBI昨日釋出〈Biri-Biri〉英文版MV，兩人今日就到新光三越A11館，搶先開箱台灣寶可夢中心，ikura開心地手拿潤水鴨，製作人Ayase則是拿著布撥，兩人一同和門口的快龍、皮卡丘合照，更興奮地在推特發文表示獲贈許多周邊商品，非常感謝官方的用心。然而從兩人PO出的照片可以發現，紀念商品售價已經隨之曝光，快龍玩偶售價為1420元，皮卡丘、胖丁、熊寶寶玩偶則為760元。
台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」8日將正式開幕，地點在新光三越台北信義新天地A11 3F，官方先前也公布入場辦法，百貨開門的時間為早上11點，預料會配合百貨開門才能進場，為了管控人潮，將於當日早上8點發放「入店整理券」，民眾需要持整理券才能入內。
官方提醒，因沒有長時間專屬的等候區域，希望民眾不要在店鋪周邊深夜排隊。同時，為了避免排隊人龍「解壓縮」，官方特別提醒一人只能領取一張入店整理券，如果有人同時持有兩張以上，屆時兩張都會視為無效。
Pokémon Center TAIPEI
📍地點：新光三越台北信義新天地A11館3F 110台北市松壽路11號 3F
📍營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00 實際營業時間以新光三越告示為準