大氣球遊行、橘色惡魔周末在高雄時代大道　周邊實施交通管制

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交通局表示，配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線自12月5日（二）14時起啟動交通管制至12月11日（一）24時止；另外為維持活動場域行人安全，12月9日（六） 10時30分至18時30分、以及12月10日（日）10時至18時，中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區）均將進行交通管制，請用路人配合改道。
另外，警察局呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。
交通局補充，本周末活動管制區域較大，預期周邊南北向道路如成功二路、中華五路、中山一路等，以及東西向道路如正勤路、凱旋四路等路段可能車多壅塞，建議用路人提前改道，或使用公共運輸，以避開壅塞路段。
此外，考量本次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還；交通局提醒，活動最新交通資訊可持續鎖定交通局「轉動高雄青春夢」臉書粉專，或至交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）訊息公布/公告訊息/最新消息查詢。