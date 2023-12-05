林俊傑砸400萬學舞遭惡搞瘋傳！2中國藝人模仿被罵爆 火速刪片了
歌手林俊傑日前疑似針對中國網友惡搞的〈不死之身〉唱跳畫面罕見動怒，並在IG上呼籲，「請不要來我的演唱會。」引發關注。怎料，該起惡搞片段還一度引來其他中國藝人爭相模仿，其中胡夏、曾黎見情勢不對，馬上把影片下架，但仍逃不過網友們的炎上攻擊，
記者詹鎰睿／綜合報導
目前正在世界各地舉行巡迴演唱會的林俊傑，把這首〈不死之身〉列入他的表演名單內。據了解，林俊傑為了這次的巡迴表演，砸了400萬韓幣（約新台幣9.6萬元）飛到韓國學舞，顯現此次演出，對林俊傑來說相當重要。
怎料，林俊傑該首唱跳片段，卻被多數網友們加以惡搞，還把音樂換成中國大媽等其他BGM造成瘋傳。這讓林俊傑覺得自己不受尊重，罕見在IG上動怒，「如果你只是想透過在表演片段上，加上奇怪的音樂獲得笑聲，下次請不要來我的演唱會，不謝。」針對此事，《NOWnews今日新聞》詢問林俊傑的經紀公司JFJ，JFJ則是暫不回應。
無奈該段惡搞影片早已掀起模仿熱潮，其中，中國藝人胡夏、曾黎也分別拍攝一段短影音模仿，遭到上萬名網友出征攻擊，質疑非常不尊重林俊傑，事後兩人也趕緊將影片下架，目前還在微博持續炎上中。
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