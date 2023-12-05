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于美人宗教人脈強大！冒雨幫太平媽祖掌轎　她感動：勇敢才能無畏

▲于美人受邀為西螺太平媽祖掌轎，展現宗教界實力。（圖／翻攝自于美人臉書）
▲于美人受邀為西螺太平媽祖掌轎，展現宗教界實力。（圖／翻攝自于美人臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

于美人以無黨籍身分投入台北市中正萬華立委選舉，積極累積地方民意，她昨（4）日受邀為西螺太平媽祖遶境掌轎,，事後在臉書發文感性地說：「此時此刻，我祈禱看得見和看不見的力量都能夠護佑萬華！因為相信就會看見，勇敢才能無畏！」

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雲林西螺福興宮今年恢復舉辦太平媽祖遶境，相關活動持續進行，于美人昨天受邀幫太平媽祖掌轎，直言感到萬分榮幸，也謝謝西螺福興宮好友們的祝福，自己將銘記於心，「此時此刻，我祈禱看得見和看不見的力量都能夠護佑萬華！因為相信就會看見，勇敢才能無畏！此時此刻，我們風雨同路，繼續前行。」

▲于美人為西螺太平媽祖掌轎。（圖／于美人提供）
▲于美人為西螺太平媽祖掌轎。（圖／于美人提供）
▲于美人（左一）參加遶境活動，蹲在路邊填飽肚子。（圖／于美人提供）
▲于美人（左一）參加遶境活動，蹲在路邊填飽肚子。（圖／于美人提供）
于美人向《NOWnews今日新聞》分享參加遶境的心得，「走3天17個紅壇，全部拜完！40幾間宮廟和無數的香案，3天的福食發放。」

除了西螺福興宮太平媽祖遶境，于美人日前還加入艋舺青山宮青山王遶境，更出席佛光山宗教論壇，展現豐沛的宗教界人脈和影響力。于美人前年以優異成績考取政大宗教研究所碩士班，透露重拾書本的動機是閨密羅霈穎猝逝，讓她知道珍惜當下的重要，以及疫情讓全世界腳步變慢，促使自己思考能再讀書是難得的機會。

▲于美人現身艋舺青山宮遶境。（圖／于美人提供）
▲▼于美人現身艋舺青山宮遶境。（圖／于美人提供）
▲▼于美人現身艋舺青山宮遶境。（圖／于美人提供）
▲▼于美人現身艋舺青山宮遶境。（圖／于美人提供）
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