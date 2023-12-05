台北大同大學違建、5000師生鐵皮屋上課　校方：皆已完成安檢

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對此，校方坦承有向教育部通報2棟建物「無照」列管，也完成結構安全補強工程，北市府證實校內有另外5棟是既存違建，有公安疑慮，加上2校位在工業區用地，已違反土地使用規定。
大同大學今天指出，大同大學與私立大同高中2校在民國59年12月已奉行政院令「設定為學校專用區」，綜合大樓部分空間租借予私立大同高中使用。
大同大學表示，103年完成教學外牆（含室內球場及大學部倉庫）結構補強及整棟建築物外牆拉皮整修，104年鐵皮屋整修，以達到整體教室環境改善，接著於106年之前陸續完成結構補強工程，且經外界專業機構認證，安全無虞；111年4月都發局來文，綜合大樓建築物依規定得免再辦理耐震能力評估申報；112年5月4日完成台北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章。
大同大學提到，該校綜合大樓定期向教育部「大學校院既有校舍辦理補照執行情形調查」回報申請使用執照進度，預計115年完成；室內運動場定期通過安全檢查，將於113年動工興建新大樓時拆除，新大樓已通過都審，預計115年完工。
大同大學強調，維護校園安全，該校區內（含私立大同高中）建築物皆已完成建物耐震能力結構補強工程及符合建築物安檢規定；依法守法、維護師生安全為該校辦學首要責任及遵循原則。