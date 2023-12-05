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台北大同大學違建、5000師生鐵皮屋上課　校方：皆已完成安檢

▲位在台北市中山北路三段的大同大學及高中部兩校，遭週刊踢爆逾半校舍是違建。（圖／翻攝大同大學臉書）
▲位在台北市中山北路三段的大同大學及高中部兩校，遭週刊踢爆逾半校舍是違建。（圖／翻攝大同大學臉書）

記者李琦瑋／台北報導

台北市中山區知名私立「大同大學」與「大同高中」2校，遭週刊踢爆逾半校舍是鐵皮違建，當中有5棟沒有建照及使用執照，影響5000名師生權益。大同大學今（5）日說明，校區內建築物皆已完成耐震能力結構補強工程和安檢規定，安全無虞。

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據週刊報導，位於台北市中山北路上的大同大學和大同高中有逾半建物是違章鐵皮屋，更有多棟建物超過60年，耐震能力堪憂；去年3月發生火警，被查出是毒蟲藏身校園租實驗室製毒引火，該棟4層樓高的綜合大樓長年沒有建照與使照，5000名師生在鐵皮違建裡上課，安全堪慮。

對此，校方坦承有向教育部通報2棟建物「無照」列管，也完成結構安全補強工程，北市府證實校內有另外5棟是既存違建，有公安疑慮，加上2校位在工業區用地，已違反土地使用規定。

大同大學今天指出，大同大學與私立大同高中2校在民國59年12月已奉行政院令「設定為學校專用區」，綜合大樓部分空間租借予私立大同高中使用。

大同大學表示，103年完成教學外牆（含室內球場及大學部倉庫）結構補強及整棟建築物外牆拉皮整修，104年鐵皮屋整修，以達到整體教室環境改善，接著於106年之前陸續完成結構補強工程，且經外界專業機構認證，安全無虞；111年4月都發局來文，綜合大樓建築物依規定得免再辦理耐震能力評估申報；112年5月4日完成台北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章。

大同大學提到，該校綜合大樓定期向教育部「大學校院既有校舍辦理補照執行情形調查」回報申請使用執照進度，預計115年完成；室內運動場定期通過安全檢查，將於113年動工興建新大樓時拆除，新大樓已通過都審，預計115年完工。

大同大學強調，維護校園安全，該校區內（含私立大同高中）建築物皆已完成建物耐震能力結構補強工程及符合建築物安檢規定；依法守法、維護師生安全為該校辦學首要責任及遵循原則。

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