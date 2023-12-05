侯友宜曝光精神病患者長相恐違法！侯辦：虛心檢討依法辦理
國民黨正副總統侯友宜、趙少康昨（4）日召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，怎料，侯友宜在臉書公開當年新聞片段時，曝光患者的長相和姓名，遭民進黨發言人卓冠廷直指違反《精神衛生法》。對此，侯辦發言人李利貞今（5）日回應，對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整，若有不慎違反規定的地方會虛心檢討，一切依法辦理。
記者林怡昕／台北報導
針對回顧「思覺失調患者挾持公車事件」記者會中，當年新聞片段曝光患者的長相和姓名，恐違反《精神衛生法》。李利貞指出，記者會的重點是呼籲國人注重心理健康，記者會中參與人員並沒有提及當事人名字，對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整，若有不慎違反規定的地方，會虛心檢討，一切依法辦理。
針對近期競選策略，是否主打民進黨無法解決民怨，侯辦發言人錢震宇表示，民進黨的壞和民進黨的爛，大家有目共睹，現在正是檢驗民進黨這八年執政成效的時刻，陸續推出特偵組和桃花黨等文宣廣告，主題圍繞民進黨對台灣的惡，不能再讓他們繼續執政，李利貞也說，民進黨執政的問題一直存在，替人民說出來、揪出來，是我們一直在做的事。正如同侯友宜常說的，國民黨的民意代表揭弊，未來就交給侯友宜來除弊。
至於民進黨副總統參選人蕭美琴說，侯友宜是跳級選總統。李利貞強調，三位總統參選人都當過直轄市長，可以把政績直接攤出來比較，包括捷運、公托和國民運動中心等，都能清楚看出侯友宜推動建設的魄力與執行力。