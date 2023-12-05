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灌溉面積擴大！逾8萬戶農民受惠　舞鶴16青農返鄉種茶

▲農業部今（4）日上午舉行擴大灌溉相關成果發表記者會，估累計農田受益面積已達5.6萬多公頃，受益農戶達8萬餘戶。（圖／記者林志怡攝，2023.12.05）
▲農業部今（4）日上午舉行擴大灌溉相關成果發表記者會，估累計農田受益面積已達5.6萬多公頃，受益農戶達8萬餘戶。（圖／記者林志怡攝，2023.12.05）

記者林志怡／台北報導

農業部今（4）日上午舉行擴大灌溉相關成果發表記者會，農業部農水署署長蔡昇甫表示，經加速改善老舊設施、強化設施巡檢及清淤機制，提高管理量能及效率，已有5.6萬多公頃農田受益、逾8萬農戶的灌溉情況獲得改善，部分區域也陸續有青農願意返鄉服務。

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農業部代理部長陳駿季指出，農業除了人跟土地，更重要是資源，而水資源是其中非常重要的議題，近年大家都感受到氣候變遷的影響，但人天冷可以加外套、天熱可以躲進冷氣房，作物卻無法輕易改變自己的環境，因此農業部持續思考怎麼提高生產效率、確保農產安全、降低農民經營風險。

蔡昇甫進一步說明，農水署針對全國原農田水利會灌區外水資源、農地使用情形、地形地貌等進行調查評估作業，擬定蓄豐濟枯、引水廣佈、取清防污、智慧灌溉、永續共好等5大策略，經3年建設，累計農田受益面積已達5.6萬多公頃，受益農戶達8萬餘戶。

針對相關灌溉資源改善效果，蔡昇甫表示，南投縣埔里鎮大坪頂地區百香果產區方面，農民用水成本降低、人力成本降低，平均獲利增加35%，農村經濟也明顯活絡，農作年產值自5億提高為12億、帶種14億產業鍊，提供就業機會1250個。

至於以獨特的蜜香深受愛茶人好評舞鶴蜜香紅茶所屬產區，蔡昇甫指出，經蓄水設施、取水設施、輸水設施與茶園智慧灌溉管理等施作，茶園面積大幅成長，且茶農人力成本下降75%、單位產值增加43%，帶動8.2億的農業產業鏈，並促使16位返鄉青農加入生產。

埔里大坪林百香果農蔡先生則說，以前沒有灌溉系統，缺水時就要買水、爭水，甚至因為搶水發生紛爭，但現在農地水源就像自來水，只要在田邊打開水龍頭、水就來了，農民也有了安心種田的底氣；花蓮縣製茶業職業工會理事長、舞鶴鄉茶農謝茗遠則表示，供水穩定後、農民對未來也有了願景，近期陸續有茶農第二代、第三代開始回鄉服務。

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