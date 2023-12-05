在台招商赴中參訪交流 基進黨告發KMT客委會顧問涉發展組織
台灣基進黨不分區立委候選人楊佩樺今（5）日前往台北地檢署，按鈴告發國民黨客委會顧問高維楚，涉以中華兩岸創業投資發展協會的名義，協助中共在台招展，涉嫌違反《國安法》發展組織罪。楊佩樺直指，民進黨已是過半執政黨，迄今卻未修訂任何抗中保台、或中共代理人相關法令，令人遺憾，她也喊話國民黨「你們裡面的人都是這些協助統一的，請問你們不介意嗎？還是你們認同這樣的行為？」
記者潘千詩／台北報導
楊佩樺指出，前陣子大家都關心，中國介選問題以及里長到中國接受招待等相關事項，事實上，上週剛結束的「2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會」，在看到里長提供的企劃書後感到非常震驚，因企劃書內其中一個目的，是要貫徹習近平對台問題的解決方式，落實共產黨中央對台的工作部署，以及2023對台工作會議精神，此精神不外乎中華民族復興、促進兩岸統一恢復、祖國統一等等的相關事項，只是用各種方式去包裝。
楊佩樺表示，他們有在猜一定會有中國以及台灣的廠商，那誰是台灣的對口？直到活動結束後，從中國的報導得知，對台招展的是中華兩岸創業投資發展協會，經查，此組織的負責人叫高維楚，而他過去的經歷其中一個就是中國國民黨客家委員會的顧問，他用此協會辦了包含台青參訪交流等多項活動，都跟兩岸有關係，價格非常優惠，還有免費團，暑假把台灣青年帶去中國交流，如果是免費以及優惠團，請問經費哪來的？
楊也指出，此協會在舉辦這些團時，會告訴團員，所有事項都可以一條龍處理，協會可直接發函給廈門台辦做一連串處理，文件包含廈門創業、文創、孵化基地參訪，中國門號、支付、銀行卡一條通，以及「廈門惠台60條細則補助研討」等，習近平之前有惠台31政策，就是拿來統戰的，呼籲相關單位必須介入調查，並查核其中資金往來。