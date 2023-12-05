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在台招商赴中參訪交流　基進黨告發KMT客委會顧問涉發展組織

▲基進黨不分區立委候選人楊佩樺赴北檢按鈴提告桃市客委會顧問涉嫌違反國安法（圖／記者潘千詩攝，2023.12.05）
▲基進黨不分區立委候選人楊佩樺赴北檢按鈴提告桃市客委會顧問涉嫌違反國安法（圖／記者潘千詩攝，2023.12.05）

記者潘千詩／台北報導

台灣基進黨不分區立委候選人楊佩樺今（5）日前往台北地檢署，按鈴告發國民黨客委會顧問高維楚，涉以中華兩岸創業投資發展協會的名義，協助中共在台招展，涉嫌違反《國安法》發展組織罪。楊佩樺直指，民進黨已是過半執政黨，迄今卻未修訂任何抗中保台、或中共代理人相關法令，令人遺憾，她也喊話國民黨「你們裡面的人都是這些協助統一的，請問你們不介意嗎？還是你們認同這樣的行為？」

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▲基進黨不分區立委候選人楊佩樺赴北檢按鈴提告桃市客委會顧問涉嫌違反國安法（圖／記者潘千詩攝，2023.12.05）
▲基進黨不分區立委候選人楊佩樺赴北檢按鈴提告桃市客委會顧問涉嫌違反國安法（圖／記者潘千詩攝，2023.12.05）
楊佩樺指出，前陣子大家都關心，中國介選問題以及里長到中國接受招待等相關事項，事實上，上週剛結束的「2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會」，在看到里長提供的企劃書後感到非常震驚，因企劃書內其中一個目的，是要貫徹習近平對台問題的解決方式，落實共產黨中央對台的工作部署，以及2023對台工作會議精神，此精神不外乎中華民族復興、促進兩岸統一恢復、祖國統一等等的相關事項，只是用各種方式去包裝。

▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）
▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）
楊佩樺表示，他們有在猜一定會有中國以及台灣的廠商，那誰是台灣的對口？直到活動結束後，從中國的報導得知，對台招展的是中華兩岸創業投資發展協會，經查，此組織的負責人叫高維楚，而他過去的經歷其中一個就是中國國民黨客家委員會的顧問，他用此協會辦了包含台青參訪交流等多項活動，都跟兩岸有關係，價格非常優惠，還有免費團，暑假把台灣青年帶去中國交流，如果是免費以及優惠團，請問經費哪來的？

▲2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會（圖／基進黨提供）
▲2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會（圖／基進黨提供）
楊也指出，此協會在舉辦這些團時，會告訴團員，所有事項都可以一條龍處理，協會可直接發函給廈門台辦做一連串處理，文件包含廈門創業、文創、孵化基地參訪，中國門號、支付、銀行卡一條通，以及「廈門惠台60條細則補助研討」等，習近平之前有惠台31政策，就是拿來統戰的，呼籲相關單位必須介入調查，並查核其中資金往來。

▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）
▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）
▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）
▲赴中參訪交流行程（圖／基進黨提供）

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