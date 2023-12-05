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7-11「威士忌拿鐵」好狂！倒整罐Johnnie Walker　送約翰走路杯塞

▲7-11和Johnnie Walker超狂聯名，下周三開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）
▲7-11和Johnnie Walker超狂聯名，下周三開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

美酒加咖啡又回來了！7-11去年首度推出「微醺拿鐵」，立刻引起民眾高度好奇，這回更狂，找來Johnnie Walker黑牌威士忌聯名，12月13日起開賣「威士忌拿鐵」，可倒入整瓶黑牌威士忌，再加送約翰走路經典杯塞，售價189元，預計再度引起一波打卡熱潮。

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7-11去年破天荒和軒尼詩（HENNESSY）合作，首次推出微醺拿鐵，成功創造話題。今年冬天又有力作，12月13日起開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，使用大杯花香耶加雪菲精品拿鐵，並提供一瓶Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），讓消費者自行添加，自行客製奶香與酒香的比例，組合價比去年便宜10元、售價189元，全台限量30萬杯。

▲「威士忌拿鐵」提供一瓶黑牌威士忌，讓消費者客製喜好濃度。（圖／業者提供）
▲「威士忌拿鐵」提供一瓶黑牌威士忌，讓消費者客製喜好濃度。（圖／業者提供）
有趣的是，這次聯名還把Johnnie Walker經典的紳士邁步形象，特別以3D方式做成杯塞，有藍、黑色之外，還有隱藏版驚喜色，從海報上來看應是金色，合計共3款，採盲盒隨機出貨，買威士忌拿鐵就免費送1款約翰走路杯塞，送完為止。

▲期間買「威士忌拿鐵」，加送限量約翰走路經典杯塞，共有3種顏色。（圖／業者提供）
▲期間買「威士忌拿鐵」，加送限量約翰走路經典杯塞，共有3種顏色。（圖／業者提供）
全家便利商店睽違4年之久，再度推出單品咖啡新品「巴西玫瑰鑽」，業者表示，入口是蜜瓜果香、尾韻則帶出楓糖甜感。推廣新品上市，即起至12月26日期間，到門市買單品咖啡大杯任選2杯119元，5.4折直逼半價。明（6）日迎來每月一次的Let’s Café好咖日，APP也將祭出單品咖啡買6送6。

▲全家單品咖啡推新品「巴西玫瑰鑽」，門市同步發動優惠。（圖／業者提供）
▲全家單品咖啡推新品「巴西玫瑰鑽」，門市同步發動優惠。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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