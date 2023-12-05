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一帶一路爛尾+1！碧桂園豪擲3兆　馬來西亞建案現淪「鬼城」

▲碧桂園位於馬來西亞的大型一帶一路建案「森林城市」，被外媒評為爛尾樓、鬼城。（圖／翻攝自法新社）
▲碧桂園位於馬來西亞的大型一帶一路建案「森林城市」，被外媒評為爛尾樓、鬼城。（圖／翻攝自法新社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國最大房地產開發商「碧桂園」，2016年推出「一帶一路」倡議下、價值1000億美元（約台幣3.15兆）大型項目「森林城市」，當時正逢中國房地產熱潮，碧桂園在馬來西亞柔佛州斥鉅資欲建造這座「生態友善大都市」，設有高爾夫球場、水上樂園、辦公室、酒吧和餐廳，然而8年過去了，整個專案僅完成了15%，加上「森林城市」位處偏僻，入住率更是奇差無比，並為它贏得了「鬼城」的綽號。

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根據《BBC》報導，中國房地產企業多年來大量舉債，形成房市泡沫，加上中國政府2021年實施打房，以及新冠疫情、中國公民海外消費金額控制等，許多房企金流都出了問題，更遑論完成海外項目。KGV國際房地產顧問公司的Tan Wee Tiam分析，碧桂園當初可能做得有點太遠、太快，而在啟動一個雄心勃勃的項目之前，必須能確保有足夠的現金流。

儘管碧桂園堅稱，目前中國房市低靡只是暫時的，而且不影響其在馬來西亞的業務，但如果沒有現金，很難想像「森林城市」這樣的建案該如何完成，也很難在短期內吸引夠多人入住；由於開發商經常靠預售來籌措建設資金，可若買家不確定最終能否拿到一套蓋好的房子，就不會貿然投入大量金錢。

《BBC》能採訪到的居民非常有限，考爾（Joanne Kaur）和哈納菲亞（Nazmi Hanafiah）是其中的2位，他們都準備盡快搬離當地，就算租屋押金拿不回來也無所謂：「這個地方很怪異，即使白天走廊也是黑的」、「我為那些真正在這裡投資和購買房產的人感到遺憾，如果你用谷歌搜尋森林城市，你看到的並不是這樣。」

報導形容，「森林城市」散發的氣氛很像是廢棄的度假地，荒涼的海灘、破舊的兒童遊樂場、生鏽的老爺車，購物中心裡沒有多少間真正在營業的商店或餐廳，大部分都只是閒置的建築工地，只剩下一列空蕩蕩的兒童火車繞著商場不停繞圈，並用中文循環播放兒歌。

報導提到，雖然鮮少有居民或買家願意受訪，但可以從中國社群網站上的文章及留言發現端倪，如一位來自遼寧省的買家就直言，這項建案根本是在騙人，離市區遠、生活設施不完善，沒有開車就很難移動，完全就是「鬼城」，其他留言則詢問該如何退掉房子拿回錢，還有人透露自己買的物業價格暴跌。

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