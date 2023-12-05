▲新藥健保審核動輒上億　進度卻無處監督、癌友苦等！病團籲應透明、可追蹤

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審查流程不透明、難掌握進度 病友只能煎熬苦等根據臺灣病友聯盟在今（2023）年10月底針對聯盟團體調查，發現16個病友團體中有9個病友團體認為健保新藥等待的時間太長，且16個病友團體更全都表示「健保審查的流程不透明、難以掌握進度」。
癌症希望基金會表示，健保署曾對外公布癌症新藥審查平均時間為13.7個月（約411天），但這個數字卻與長年整理新藥納保時間的和信醫院藥劑科主任陳昭姿的統計平均783天（約26.1個月）相差甚遠。
而根據癌症希望基金會統計，自2016年迄今健保署「新藥及新醫材病友意見分享平台」蒐集的癌症藥品或適應症，有4成品項超過480天（約16個月）才正式納入健保給付，目前待共擬會審查的癌症藥品，至少7個品項等待超過12個月，其中有5個品項更是超過24個月。
臺灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，對病友來說，根本無法掌握自己關心的藥品審查走到哪個階段，也不知道要等待多久，這樣沒有規則可循、無法預期與追蹤的漫漫等待，對病人而言是非常煎熬的過程。
癌症希望基金會蘇連瓔執行長表示，不論藥品最後是否納入健保，至少應該有可被追蹤的審議進度，讓病人有心理準備，較能掌握藥品可能納保時程，而不是像現在這樣苦等不知盡頭。
新藥審查應全民監督 三大病團提2訴求癌症希望基金會以民眾電商寄貨或訂餐為例，從出貨到收件有一定的時程規範，且可從訂購開始追蹤送貨進度，直到完成寄件，假如一個幾百元的商品都可以追蹤，一個動輒數千萬、甚至上億元的新藥案件更應要讓全民監督進度。
罕見疾病基金會執行長陳冠如強調，政府決策應該要公開透明，病人及民眾才能理解決策的依據與原由，這是民主治理最基本的要求。
因此三大病團提出以下2大訴求：
- 時程公開透明：
- 進度可被追蹤：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60136
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