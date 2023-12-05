《灌籃高手》主唱千葉湧介食道癌逝！醫揭存活率 有1症狀快就醫
演唱《灌籃高手》電影片頭曲《LOVE ROCKETS》的日本樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE（千葉湧介、チバユウスケ），4月驚爆罹患食道癌，經過近8個月與病魔對抗，證實已在11月26日逝世，享年55歲，膽腸胃科醫師表示，食道癌最明顯的症狀就是「不明原因的體重減輕」，接下來是出現吞嚥困難，有類似情況一定要盡快就醫，食道癌的平均五年存活率僅12至15%，就是因爲太晚發現，此外，飲酒則是食道癌最大的危險因子。
記者張志浩／綜合報導
衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新指出，不明原因的體重減輕是食道癌的主要病症，其餘包含胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，民眾日常若出現上述症狀，務必儘速就醫，釐清背後原因。
針對食道癌，亞東醫院放射腫療科醫師徐晨雄說明，危險因子包含抽煙、喝酒、檳榔、煙燻食物、過熱的飲食、食道曾受腐蝕傷害、肥胖、胃食道逆流等；尤其是「長期飲酒」，除了會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，也具有動物致癌的特性，且酒精本身是一種不錯的溶劑，也會造成致癌物質的吸收或深入組織。
台灣癌症基金會提醒，食道癌的預後不佳，主要原因是食道癌不容易早期發現、早期治療，多數病患就醫確診時往往已是局部晚期或已有遠端轉移。台灣食道癌的平均五年存活率僅12至15%，僅稍高於十大癌症中預後最差的肺癌，伊恩此定期的身體檢查和自我照顧最為重要。