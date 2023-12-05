五月天陷假唱「巴黎場見真章」！師妹丁噹力挺慘遭酸：良心不痛嗎
台灣天團五月天日前在上海舉行8場世界巡迴演唱會，沒想到卻被中國微博網紅質疑「假唱」，掀起台灣、中國網友們激烈討論，相信音樂也發聲明強調，「不存在任何假唱行為！」並邀請大家一同觀賞巴黎場直播，對此，中國歌手丁噹也轉貼文章，力挺自家師兄，怎料卻掀起大批中國網友反彈。
記者詹鎰睿／綜合報導
在相信音樂發出聲明之後，丁噹也在微博上轉發文章：「五月天的演唱會、五月天的live、一定要來見證五月天無庸置疑的現場魅力。」透過簡單的行動力挺自家師兄。
怎料，底下卻湧入許多中國網友攻擊謾罵，「為假唱站台，對妳好感全無，火（紅）不起來不是沒有道理的」、「路人粉轉黑，為假唱站台，你的良心不會痛嗎？」更牽扯到敏感到兩岸話題，僅有少數歌迷力挺，「相信前輩，相信五月天，相信音樂」、「丁噹和五月天都要好好的。」
針對外界質疑五月天假唱，相信音樂3日在臉書粉專發文首度回應，要大家12月7日晚上8點（台灣時間8日凌晨3點）收看「好好好想見到你」巴黎場直播，「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與，五月天邀你見證現場。」
此外，相信音樂也透過官方微博發出聲明，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於『五月天假唱』的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象，我司正積極配合相關執法部門展開調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」
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