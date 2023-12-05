亞錦賽／中華隊今出戰巴勒斯坦拚分組第一！味全龍左投張景淯先發
中華隊今天在亞錦賽將來到台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦，中華隊預計推出左投張景淯先發，張景淯在這次比賽有投球球數限制80顆，總教練郭李建夫派他主投，也希望他可以投長一些局數，分擔投手壓力，中華隊只要贏球，就確定是以預賽分組第一，晉級超級循環賽。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊與巴勒斯坦、香港、韓國被分在A組，日本、巴基斯坦、泰國、菲律賓Ｂ組，中華隊若以預賽分組第一晉級的話，就將遇到日本隊，以及B組第二的球隊。
張景淯預計在今晚先發，他過去在西雅圖水手隊效力，今年回到中職參加季中選秀，被味全龍隊選中。今年在中職出賽10場，0勝1敗，1中繼，防禦率6.48，他也有投球限制80顆球，巴勒斯坦的球員都在美國念書或已經是就業人士，因此不受近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突影響。
巴勒斯坦首度參賽，這次陣中捕手Tariq Suboh打過美國獨立聯盟，野手Tarik Elabour也曾在美職皇家隊小聯盟有出賽紀錄。昨日巴勒斯坦以3:1擊敗香港，可見球風十分剽悍。
郭李建夫很早就公開這次投手先發輪值，張景淯雖然有投球限制，但也希望他速球、變化球都可以投準，幫中華隊先拿到預賽第一。
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