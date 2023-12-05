意想不到的椰香風味！台式麵包經典重現 網激推這款：根本回憶殺
台式經典麵包一直是陪伴大家成長的好滋味，其中含有葡萄乾的麵包，更是經典中的經典，一直是不少饕客、支持者的愛！不少民眾都認為，吃台式經典麵包一定要選有葡萄乾，再搭配香濃的椰子餡，才是經典的台式麵包滋味！一口咬下滿滿回憶殺湧現。
生活中心/綜合報導
還記得以前下課就會到麵包攤選麵包嗎？琳瑯滿目的麵包們排排站好，每款口味熟悉的台式經典麵包，都令人口水直流，統一麵包也推出新品「椰子葡萄捲」，難以忘懷的椰子餡是由南洋進口椰子粉拌合紐西蘭奶油而成，綴著香甜葡萄乾，搭配師傅研究究極™ 湯種工藝，使麵包體Q彈柔軟，不僅復刻了記憶中的美味，還讓口感與味道更棒了。
統一麵包這次可是發揮研究精神，調配出了特有配方，讓許多不敢吃椰子的人都愛上，使椰子風味擁有濃濃的奶香，就像早餐店常見的奶酥抹醬，可說是充滿椰香風味的麵包，撲鼻的香氣讓人一口接著一口停不下來。
如果以為椰子葡萄捲的特色只有金黃椰香餡那就太小看這款麵包了，此款麵包的麵包體可是加入了究極™ 湯種工藝，究極™ 湯種讓麵包體Q彈蓬鬆，搭配著香濃內餡，一口咬下奶香撲鼻而來，口感十分順口，而飽滿多汁的葡萄乾更是畫龍點睛，整個麵包不只入口香甜還不膩口。椰子葡萄捲可說是兼具口感、香氣以及層次的麵包，身為吃貨的怎麼可以錯過！
為了滿足民眾的味蕾，現在7-ELEVEN推出甜口味大賞，在11/29-12/12間，指定麵包第二件省10元，除了新品椰子葡萄捲，活動品項還有菱格香菠蘿、菠蘿奶酥麵包、卡士達以及丹麥菠蘿可頌等多款麵包，想要品嚐多重滋味、或挑戰令人意外的口感，快到小七嚐鮮吧！