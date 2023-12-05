獲得喘息！恆大集團清算再延期　聆訊延至明年1月29日

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恆大律師代表稱，公司請求清算聆訊延期，因沒有債權人積極尋求將公司清算，並指有關方面將在這次聆訊延期之後的5周內，修訂重組方案建議。法院將清算聆訊延期至明年1月29日，清算申請人律師指出，他們不反對清算聆訊延期。
香港高等法院法官陳靜芬指出，恆大提出的還債計畫仍缺乏一些關鍵細節，她要求恆大「與相關當局進行更直接的討論」，而非只是獲取法律意見，以取得債權人更廣泛支持。
在此延期消息傳出後，恆大股價一度飆漲22％，最後收漲9％報0.26港元，仍是低於1港元的「仙股」（雞蛋水餃股）。
過去二十年來，恆大一直是中國房市榮景的典範，它是中國最成功的企業之一，也是推動中國三分之一經濟增長的房地產支柱，但長期過度擴張導致財務出現危機，恆大在2021年就爆出財務危機，成為了全球負債最多的房地產開發業者，所背負的債務超過3000億美元。
恆大特設債權人小組的法律顧問、凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）合夥人麥克唐納（Neil McDonald）表示，「相當令人驚訝的是，恆大獲得了更多時間來重新考慮其計畫」。他後續表示，如果恆大集團不能提出獲得所有債權人接受的計畫，那麼很可能在下一次聆訊上被清算。
在恆大清算申請聆訊於4日舉行的前夕，香港做空研究機構GMT Research近日發布報告，指控中國地產商恆大持續多年嚴重誇大公司營收，且從來沒有任何利潤，並稱「與其說恆大是流動性緊縮或疫情引發房市低迷的受害者，不如說恆大根本從來沒有任何利潤」。不過恆大回應指出，注意到一份關於公司從未盈利過的報告，並澄清該報告並無實際依據。