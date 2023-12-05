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談吳欣盈參選表現！父親吳東進給予肯定　叔叔吳東亮喊繼續加油

▲新光金控子公司新光人壽今（5）日舉辦創立60周年慶祝茶會，新光家族二、三代也齊聚一堂，前新光金董事長吳東進夫婦及台新金董事長吳東亮夫婦也現身，也談到對吳欣盈參選副總統的看法。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控子公司新光人壽今（5）日舉辦創立60周年慶祝茶會，新光家族二、三代也齊聚一堂，前新光金董事長吳東進夫婦及台新金董事長吳東亮夫婦也現身，也談到對吳欣盈參選副總統的看法。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選2024年總統，副總統找了新光集團第三代、民眾黨立委吳欣盈，外界也好奇新光家族對她參選副總統的看法，尤其對近來吳欣盈的表現如何看待。今（5）日在新光金旗下新光人壽60周年慶祝茶會上，難得新光家族二、三代齊聚一堂，吳欣盈的父親吳東進及媽媽許嫻嫻對吳欣盈表現都給予肯定，叔叔台新金董事長吳東亮也說，都已參選就是加油，對於最近她的表現，吳東亮表示「繼續加油」。

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▲前新光金董事長吳東進及夫人許嫻嫻，也是民眾黨副總統參選人吳欣盈的父母。（圖／記者顏真真攝）
▲前新光金董事長吳東進及夫人許嫻嫻，也是民眾黨副總統參選人吳欣盈的父母。（圖／記者顏真真攝）
雖然吳東進與吳東亮兄弟之前因新光金改選出現對立，但在今日新光人壽60周年慶祝茶會上，不僅金控及各子公司高層全數參加外，也邀請了歷任長官、協力單位、學界及壽險業代表參加慶生活動，吳東進夫婦及女兒吳欣儒、兒子吳昕東一同出席，台新金董事長吳東亮與夫人彭雪芬也到場，現場氣氛融洽，兄弟多次握手、拍肩互動。

不過，近來新光第三代吳欣盈代表民眾黨參選副總統，家族財團背景也引發外界關切，甚至吳欣盈被問到有沒有跟家人商量時，她還回嗆記者並表示「每個成年人要對自己負責任」，被進一步追問自己做決定就可以了嗎？吳欣盈則質疑這樣問是在剥削女權嗎？因為是說父權社會都要問，問男人、問先生、問父親，女生才能做決定嗎？

今日吳欣盈的父母、弟妹與叔叔吳東亮難得齊聚一堂，也被媒體問到對吳欣盈參選及目前表現看法。吳欣盈的父親吳東進透露，最近與吳欣盈見過一次面，覺得她表現很好。

吳欣盈的母親吳嫻嫻也說，參選是吳欣盈自己決定的，而且從小吳欣盈個性就比較獨立有想法，年輕人比較有創意有想法，覺得她的表現很好。吳欣盈的妹妹吳欣儒被問到姐姐參選民眾黨副總統，她說，跟大家知道的時間一樣。

▲民眾黨參選人吳欣盈的妹妹前新光金總經理吳欣儒及弟弟新光保全董事長吳昕東。（圖／記者顏真真攝）
▲民眾黨參選人吳欣盈的妹妹前新光金總經理吳欣儒及弟弟新光保全董事長吳昕東。（圖／記者顏真真攝）
至於吳欣盈的叔叔、也是台新金董事長吳東亮則表示，他已說過就是加油，現在都已參選了，就是加油，對於吳欣盈最近的表現，吳東亮還是一句話：「繼續加油」。

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