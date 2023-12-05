談吳欣盈參選表現！父親吳東進給予肯定 叔叔吳東亮喊繼續加油
民眾黨主席柯文哲參選2024年總統，副總統找了新光集團第三代、民眾黨立委吳欣盈，外界也好奇新光家族對她參選副總統的看法，尤其對近來吳欣盈的表現如何看待。今（5）日在新光金旗下新光人壽60周年慶祝茶會上，難得新光家族二、三代齊聚一堂，吳欣盈的父親吳東進及媽媽許嫻嫻對吳欣盈表現都給予肯定，叔叔台新金董事長吳東亮也說，都已參選就是加油，對於最近她的表現，吳東亮表示「繼續加油」。
記者顏真真／台北報導
雖然吳東進與吳東亮兄弟之前因新光金改選出現對立，但在今日新光人壽60周年慶祝茶會上，不僅金控及各子公司高層全數參加外，也邀請了歷任長官、協力單位、學界及壽險業代表參加慶生活動，吳東進夫婦及女兒吳欣儒、兒子吳昕東一同出席，台新金董事長吳東亮與夫人彭雪芬也到場，現場氣氛融洽，兄弟多次握手、拍肩互動。
不過，近來新光第三代吳欣盈代表民眾黨參選副總統，家族財團背景也引發外界關切，甚至吳欣盈被問到有沒有跟家人商量時，她還回嗆記者並表示「每個成年人要對自己負責任」，被進一步追問自己做決定就可以了嗎？吳欣盈則質疑這樣問是在剥削女權嗎？因為是說父權社會都要問，問男人、問先生、問父親，女生才能做決定嗎？
今日吳欣盈的父母、弟妹與叔叔吳東亮難得齊聚一堂，也被媒體問到對吳欣盈參選及目前表現看法。吳欣盈的父親吳東進透露，最近與吳欣盈見過一次面，覺得她表現很好。
吳欣盈的母親吳嫻嫻也說，參選是吳欣盈自己決定的，而且從小吳欣盈個性就比較獨立有想法，年輕人比較有創意有想法，覺得她的表現很好。吳欣盈的妹妹吳欣儒被問到姐姐參選民眾黨副總統，她說，跟大家知道的時間一樣。
至於吳欣盈的叔叔、也是台新金董事長吳東亮則表示，他已說過就是加油，現在都已參選了，就是加油，對於吳欣盈最近的表現，吳東亮還是一句話：「繼續加油」。