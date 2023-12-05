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小心被當「盤子」！越南旅遊詐術一次看　外國雜誌整理騙財清單

▲外國雜誌近期整理了一份外國人經常上當受騙的越南旅遊詐騙清單。（示意圖／Pixabay）
▲外國雜誌近期整理了一份外國人經常上當受騙的越南旅遊詐騙清單。（示意圖／Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

作為觀光大國的越南，吸引全球各地旅客到訪，甚至成為今年台灣旅客第四大目的地國家，緊追在日本、中國和韓國之後。不過前往越南時要小心被當「盤子」，外國雜誌近期整理了一份外國人經常上當受騙的越南旅遊詐騙清單，其中包括出租車詐術和椰子賣家詐騙法。

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根據印度旅遊雜誌《Outlook Traveler》，旅客前往越南首先要小心「摩托車詐騙」，最好使用信譽良好且知名的摩托車租賃公司，或是利用Grab或其他知名的叫車軟體取代租摩托車。合理的摩托車租賃一天的費用約在10萬至15萬越南盾（約等同於新台幣120元至180元）。另外，多元計程車和三輪車司機經常會超收費用，尤其假日期間會故意漲價，提醒消費者小心不要上了「賊船」。

越南快訊》報導，自2022年3月新冠疫後越南重新開放國境以來，外國遊客頻繁舉報計程車詐騙，當局多次承諾打擊此類問題，但仍時常出現計程車超收費用的案例。除此之外，外國人也時常會遇到「椰子水」詐騙，一開始會有越南人拿著椰子友善地邀請「免費試喝」，但隨後卻收取高昂椰子費用。今年11月才有一名台灣旅客抱怨，在胡志明市博物館前（Ho Chi Minh City Museum）的人行道上遭椰子小販敲詐，當局最終介入調查。

該名台灣旅客說，一開始小販走近她，並稍微介紹了博物館的入口，接著從箱子裡拿出一顆椰子，跟她收取15萬越南盾（約等同於新台幣180元），是越南一顆椰子的正常價格的十倍，她後來發現被詐騙後感到十分生氣。另外，外國雜誌提到的其他旅遊詐騙包括無菜單餐廳、酒吧敲詐高額費用、紀念品商店出售假皮革產品以及街頭搶劫。

越南旅遊業者認為會有街頭敲詐的問題，例如欺騙外國人以不合理的價格購買商品，主因歸咎於越南政府執法不力和罰鍰微薄，呼籲政府應修改法條，以免讓外國旅客對越南產生負面觀感，並影響前來越南旅遊的意願。

根據越南國家旅遊局，截至目前為止，赴越南旅遊的外國遊客數量已突破1,120萬人次，遠高於全年800萬人次的目標。撇除街頭敲詐和商家話術，越南依然是風光幽美、美食眾多且觀光景點多的旅遊勝地。

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