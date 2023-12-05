TPASS每日142萬人次使用 陳建仁：最平價的方式縮短距離
行政院通勤月票TAPSS從今年7月起至今，累積突破280萬人次購買，平均每日使用人次高達142.5萬人次，橫跨16縣市與18種套票，其中包含捷運、台鐵、公車、輕軌、公路與國道客運、渡輪、公共自行車。行政院長陳建仁今（5）日於臉書表示，TPASS將生活圈緊密相連，用最平價的方式，縮短通勤、通學、交友、購物等各式各樣的距離，月初了也提醒民眾加值月票。
記者陳威叡／台北報導
行政院通勤月票TAPSS從今年7月起至今，累積突破280萬人次購買，平均每日使用人次高達142.5萬人次。陳建仁表示，交通是縮短生活的距離。經歷3年疫情的考驗，全世界各地生活都受到影響，交通的習慣也因此而改變。如何透過平價的方案，促進公共運輸的使用，也建立新的交通習慣，是政府積極努力的方向，不僅減少道路壅塞，也讓票匭收入穩定，更是最佳的減碳方案之一。
陳建仁表示，TPASS將周邊縣市生活圈納入，用軌道、公車、自行車將生活圈緊密相連。現在每天平均有142.5萬人次在使用，穿梭在16個縣市；用最平價的方式，縮短通勤、通學、交友、購物等各式各樣的距離，月初也不忘提醒民眾記得加值月票。