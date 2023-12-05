中選會召開審定會議！藍籲：查蕭美琴是否以「回復」方式取得國籍

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李德維指出，蕭美琴的父親是中華民國國民，按照《戶籍法》自然就具有中華民國國籍，這樣的說法是錯誤的，因為蕭美琴在日本出生，媽媽是美國籍，按照蕭美琴過去的說法，她根本不具有中華民國國籍，當年蕭美琴的父親並沒有為她申請中華民國國籍，這是蕭美琴參選是否符合資格最關鍵的部分。
李德維強調，內政部、中選會必須將蕭美琴申請中華民國國籍的時序、流程對外公布，民進黨不斷地以蕭美琴過去曾擔任過立委，國籍沒有問題來擦脂抹粉，但國會議員與正副總統參選資格不同，因曾回復國籍者，不得參選正副總統。
台北市議員張斯綱表示，蕭美琴的國籍問題引發爭論，基本上對於蕭美琴的說法給予尊重，內政部在昨天對外公布3組總統、副總統參選人資格都符合「內政部執掌」相關規定，但是否具有其他國家國籍，則不在內政部職掌業務範圍，換句話說，內政部只是形式審查，並非實質審查，只是根據各組參選所提出的書面資料，進行書面審查而已。
張斯綱認為，內政部和中選會必須要進行實質審查，並將證據公諸於世，證明這3組總統、副總統參選人都沒有外國國籍，才能平息所有爭議；顯然，內政部、中選會並沒有進行實質審查，這對蕭美琴和吳欣盈是不公平的。
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