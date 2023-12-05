3屁孩點殺蟲劑燒家樂福！釀賣場停業2天　肇禍男沒錢交保改飭回

中選會召開審定會議！藍籲：查蕭美琴是否以「回復」方式取得國籍

▲國民黨團質疑，民進黨副總統參選人蕭美琴具有中華民國國籍，是否是以「回復」方式取得。（圖／資料照）
▲國民黨團質疑，民進黨副總統參選人蕭美琴具有中華民國國籍，是否是以「回復」方式取得。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團今（5）日上午召開記者會，質疑民進黨副總統參選人蕭美琴具有中華民國國籍，是否是以「回復」方式取得，有喪失副總統參選資格之虞。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維指出，內政部、中選會必須將蕭美琴申請中華民國國籍的時序、流程對外公布，以及向多少個國家查證和查證回覆內容，因曾回復國籍者，不得參選正副總統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李德維表示，蕭美琴自己曾說過，「因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成無國籍。為了申請中華民國國籍及護照，我幾乎跑斷腿，一再碰壁。」李再指，蕭美琴在2009年1月13日接受媒體採訪時整篇口述報導內容中，更重要的一段話是，「2002年二月一日就任立委前，我已先去申辦放棄美國籍，等拿到立委就任證書，我馬上宣誓成為中華民國國民，『總算回到家了！』」。

李德維指出，蕭美琴的父親是中華民國國民，按照《戶籍法》自然就具有中華民國國籍，這樣的說法是錯誤的，因為蕭美琴在日本出生，媽媽是美國籍，按照蕭美琴過去的說法，她根本不具有中華民國國籍，當年蕭美琴的父親並沒有為她申請中華民國國籍，這是蕭美琴參選是否符合資格最關鍵的部分。

李德維強調，內政部、中選會必須將蕭美琴申請中華民國國籍的時序、流程對外公布，民進黨不斷地以蕭美琴過去曾擔任過立委，國籍沒有問題來擦脂抹粉，但國會議員與正副總統參選資格不同，因曾回復國籍者，不得參選正副總統。

台北市議員張斯綱表示，蕭美琴的國籍問題引發爭論，基本上對於蕭美琴的說法給予尊重，內政部在昨天對外公布3組總統、副總統參選人資格都符合「內政部執掌」相關規定，但是否具有其他國家國籍，則不在內政部職掌業務範圍，換句話說，內政部只是形式審查，並非實質審查，只是根據各組參選所提出的書面資料，進行書面審查而已。

張斯綱認為，內政部和中選會必須要進行實質審查，並將證據公諸於世，證明這3組總統、副總統參選人都沒有外國國籍，才能平息所有爭議；顯然，內政部、中選會並沒有進行實質審查，這對蕭美琴和吳欣盈是不公平的。

更多「2024大選」相關新聞。

「侯康配」最新定裝照曝光！分別穿深、淺西裝　衣服都有這小細節

侯友宜曝光精神病患者長相恐違法！侯辦：虛心檢討依法辦理

林楚茵控涉犯侵入住居罪　王鴻薇反嗆「難道是皇宮」：請直接來告

猛攻賴清德！王鴻薇痛批：違建老家違建不拆　還沒補交稅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞