蕭美琴評永和家附近捷運20年還沒蓋完 新北市政府發新聞稿反擊
針對民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚接受電視專訪，提到國民黨總統候選人侯友宜在大家心中的角色和定位是就新北市長，但還沒展現出市政成績就要跳級選總統，相信選民自有公斷，也透露自己永和家附近一條捷運蓋了20多年還沒蓋完，相信大家都期待更有效能的雙北公共建設。對此，新北市政府捷運工程局今（5）日發布新聞稿反擊，說明中永和已經有南勢角線及新北環狀線兩條捷運；而施工中的只有萬大中和線並設有永平國小站，開工至今約7年的時間，強調何來的20年之久？
記者吳嘉億／新北報導
新聞稿中提到，CQ850區段標永平國小站工程截至11月底實際進度已達70.69％，預計明年1月可進行保生路道路復舊作業、還路於民，上半年潛盾隧道就能全線貫通，預計2025年底即可完工。
新聞稿說明，新北市自2010年升格後積極推動捷運三環六線，侯友宜市長任內達到「四年完成三線」的具體成果，完成淡海輕軌第一期、安坑輕軌及新北環狀線，營運路線增加26公里26座車站，為全國最長六都第一；而中運量的捷運三鶯線2015年核定，2016年開工，預計2025年完工，新北市政府自辦捷運工程在10年內將可完成兩條輕軌及三鶯中運量捷運，對於推動市政效率也是以往所未見的。
新北市政府捷運工程局新聞稿中也提到，前駐美代表蕭美琴可能因為長期旅居國外，不夠了解新北市的進步及捷運施工狀況，歡迎候選人能多關心新北市的進步；強調推動捷運過程有許多困難需要克服，希望候選人不要一句話就抹煞雙北市府基層同仁的努力成果。