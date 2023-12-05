遞件檢舉林志潔論文抄襲　邱顯智酸民進黨：這次沒全黨挺一人

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邱顯智也肯定民進黨黨公職的「進步」，未如去年林智堅論文案時「全黨挺一人」，包含力薦林志潔的柯建銘總召在內，迄今未有人站出來支持林志潔的說法，顯見此時此刻，民進黨對於黨內候選人的學倫問題，已有較為審慎的態度。他再次呼籲賴清德主席，貫徹學倫高標準，嚴肅面對林志潔教授的學倫爭議。
邱顯智表示，今日辦公室彙整吹哨者提供的相關資料，包含與張生碩論相似度達 51% 的《內線交易「實際知悉」要件之舉證與心證門檻──從綠點案談起》，還有黃生與林志潔共同撰寫、與其後黃生碩論相似度達 83% 的《我國禁止行賄外國公務員法制之探討》，以及數篇有類似情況的期刊論文，兩篇由林志潔單獨掛名作者，五篇由碩士生與林志潔掛名共同作者，一共七篇期刊論文，送至國立陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室，正式檢舉國立陽明交通大學科技法律學院林志潔教授涉及的多項學倫問題。
邱顯智指出，林志潔掛第二作者，於2016年11月投稿至《交大法學評論》，2017年3月接受刊登的《我國禁止行賄外國公務員法制之探討》一文，竟然有高達83%的內容，直接複製貼上到2017年7月出版、由林志潔指導的黃姓學生的碩士論文，連論文標題、中英文摘要都完全一模一樣。
邱顯智認為，由學生與指導教授共同撰寫、出版在前的期刊論文，竟然連同標題和摘要、超過8成複製貼上到該學生的碩士論文中，但該碩論並未引用該期刊論文，面對如此典型的一魚兩吃，同時身為期刊論文作者與指導教授的林志潔竟然任由其通過，明顯違反學術倫理。
邱顯智再次呼籲林志潔不要再顧左右而言他，坦然地面對問題，並儘速對外說明真相。
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