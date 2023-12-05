大元穩交鼓鼓10年不會膩！甜蜜放閃曝他貼心舉動「幫忙吹頭髮」
女星大元（林艾璇）和鼓鼓（呂思緯）過去低調交往10年，直到今年4月才公開戀情，在社群上大放閃認愛。日前大元上小S（徐熙娣）主持的東森綜合《小姐不熙娣》，面對小S逼問，「與鼓鼓交往10年不會膩嗎？」大元甜蜜高喊「不膩啊！」，還曝光男友超貼心舉動，「他還願意幫忙吹頭髮！」閃瞎眾人。
記者黃盈容/綜合報導
大元上《小姐不熙娣》聊到「長髮VS.短髮」的世紀難題，過去她以女團「Popu Lady」出道，因當時被公司規定只能留長髮，大元便在解約後立刻剪成短髮，至今約5年都一直維持短髮。
大元和鼓鼓愛情長跑10年，也讓小S不禁好奇：「與鼓鼓交往10年不會膩嗎？」大元則是大方回應：「不膩啊，他（鼓鼓）還願意幫忙吹頭髮！」字裡行間透露著甜蜜，讓現場瀰漫粉紅泡泡。
鼓鼓在39歲生日當天，首次主動分享和大元接吻的照片，霸氣示愛：「妳是我生命中的女主角。」鼓鼓宣示主權，「平常不太談感情的我，那是我從小的習慣，連最好的朋友也不曾討論，在這麼特別的日子我被幸福包圍著，充滿安全感。想跟愛我的大家說，妳是我的，妳是我生命中的女主角，謝謝妳10年的青春，在我手裡永遠也不會消失。」
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