51歲小鐘聯誼5年成功了！甜抱23歲啦啦隊正妹　羞讚：等待很值得

大元穩交鼓鼓10年不會膩！甜蜜放閃曝他貼心舉動「幫忙吹頭髮」

▲大元（左）上節目放閃，稱和鼓鼓交往10年不會膩，還甜蜜曝光男友貼心舉動「願意幫忙吹頭髮！」（圖／東森提供）
▲大元（左）上節目放閃，稱和鼓鼓交往10年不會膩，還甜蜜曝光男友貼心舉動「願意幫忙吹頭髮！」（圖／東森提供）

記者黃盈容/綜合報導

女星大元（林艾璇）和鼓鼓（呂思緯）過去低調交往10年，直到今年4月才公開戀情，在社群上大放閃認愛。日前大元上小S（徐熙娣）主持的東森綜合《小姐不熙娣》，面對小S逼問，「與鼓鼓交往10年不會膩嗎？」大元甜蜜高喊「不膩啊！」，還曝光男友超貼心舉動，「他還願意幫忙吹頭髮！」閃瞎眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大元上《小姐不熙娣》聊到「長髮VS.短髮」的世紀難題，過去她以女團「Popu Lady」出道，因當時被公司規定只能留長髮，大元便在解約後立刻剪成短髮，至今約5年都一直維持短髮。

大元和鼓鼓愛情長跑10年，也讓小S不禁好奇：「與鼓鼓交往10年不會膩嗎？」大元則是大方回應：「不膩啊，他（鼓鼓）還願意幫忙吹頭髮！」字裡行間透露著甜蜜，讓現場瀰漫粉紅泡泡。

▲鼓鼓（右）4月公開女友大元跨坐在身上，深情親吻的照片，閃瞎眾人。（圖／翻攝自鼓鼓IG）
▲鼓鼓（右）4月公開女友大元跨坐在身上，深情親吻的照片，閃瞎眾人。（圖／翻攝自鼓鼓IG）
鼓鼓在39歲生日當天，首次主動分享和大元接吻的照片，霸氣示愛：「妳是我生命中的女主角。」鼓鼓宣示主權，「平常不太談感情的我，那是我從小的習慣，連最好的朋友也不曾討論，在這麼特別的日子我被幸福包圍著，充滿安全感。想跟愛我的大家說，妳是我的，妳是我生命中的女主角，謝謝妳10年的青春，在我手裡永遠也不會消失。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

鼓鼓剛認愛大元！勾新娘曝好消息　「我們會陪伴彼此」

大元嘟嘴放閃鼓鼓　揭交往10年「甜蜜小習慣」：都沒變過

鼓鼓當月老助攻！小S女兒Lily撲倒他　許老大傻眼告狀老爸

鼓鼓首度公開「激吻大元照片」　宣示主權：妳是我生命中的女主角

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞