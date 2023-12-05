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羅智強按鈴申告意圖使人不當選　苗博雅：濫用司法資源臉皮很厚

▲苗博雅反擊羅智強對他提告。（圖／截自台北市議會直播）
▲苗博雅反擊羅智強對他提告。（圖／截自台北市議會直播）

記者邱新博／台北報導

台北市大安區立委候選人、國民黨籍羅智強今（5）日前往台北地檢署，針對社民黨台北市議員苗博雅、前民進黨立委羅文嘉近日指稱的「國民黨是為了等羅智強，所以讓大安區沒有立委補選」等議題，對苗博雅、羅文嘉2人按鈴提告涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選。苗博雅回擊表示，自己的文宣上都有署名，沒有黑函問題；此外，國民黨倒行逆施沒收補選，羅智強不為大安區選民發聲現在還濫用司法資源，佩服他臉皮的厚度。

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台北市大安區立委選情，由前國民黨台北市議員羅智強回鍋參選，對上近日與民進黨合作的社民黨議員苗博雅。

苗博雅回應，羅智強選舉不敢跟苗博雅辯論、不讓苗博雅宣傳、不接受苗批評跟提問；如果羅要這樣選舉，太小看大安區選民的智慧，他指控發黑函，本身就是羅智強對苗博雅的抹黑。苗博雅說，自己文宣上都有屬名，怎麼會有黑函的問題？羅智強今年2月才把戶籍遷回大安，也是事實，若不是國民黨沒收補選，根本不會有羅智強參選這件事。

苗博雅說，國民黨為何要剝奪大安區選民30萬人的權益，讓大安區一年沒立委，國民黨到現在還沒說清楚，更從來沒有聽過羅智強聽過批評國民黨倒行逆施的話，「沒幫大安區人民討公道，現在反而惡人先告狀，」這樣子的人要競選立委對大安區沒幫助。

苗博雅反批，談到造謠抹黑，羅智強才是第一高手；林北好油的恐嚇事件，羅智強第一時間就把他跟苗博雅做惡意連結，「羅智強造謠抹黑意圖使苗博雅不當選劣跡斑斑，我還沒有告他反而惡人先告狀，佩服他臉皮的厚度」。

苗博雅最後說，希望羅智強可以為大安區30萬民意發聲，不要只有國民黨的黨意，沒有大安區居民民意，國民黨倒行逆施剝奪大安區立委，羅智強最高品質靜悄悄一句話都不敢說，現在還要浪費司法資源，玩弄選舉花招對苗博雅提告，是惡劣選風的始祖。

羅智強今天表示，苗博雅很有錢，用塞信箱方式廣發不實抹黑文宣，針對苗對他去選桃園等情，苗要評論他尊重，但指稱國民黨是為了等羅智強，所以讓大安區沒有立委補選，此句為事實性描述，跟真正的事實不合，苗博雅要如此主張，要拿出具體事證跟具體事實，事實上真實情況跟苗博雅所述完全相反。

羅解釋，首先，大安區立委，國民黨是有經過提名的，提名的過程，他所敬重的兩位對手都非常強，在激烈的初選後，他自己才勝出，何來等待一說？在他宣布選大安區立委時，國民黨台北市黨部其實持反對意見，希望他去其他選區參選，苗博雅的黑函已經構成不實資訊，意圖使人不當選。

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