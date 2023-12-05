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坦言放棄松信提名楊佩樺對戰徐巧芯　基進：考量大局的重大決定

▲台灣基進黨主席王興煥指出，台灣基進曾一度考量在台北市內湖南港區外，讓現任不分區立委參選人楊佩樺（如圖）於松山信義區力戰國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進黨主席王興煥指出，台灣基進曾一度考量在台北市內湖南港區外，讓現任不分區立委參選人楊佩樺（如圖）於松山信義區力戰國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

台灣基進黨主席王興煥在日前的媒體專訪中，指出台灣基進曾一度考量在台北市內湖南港區外，讓現任不分區立委參選人楊佩樺於松山信義區力戰國民黨立委參選人徐巧芯的布局與轉折，王興煥說，基進考量的台灣大局是國會本土席次最大化，而非政黨本位，基進不喜歡「漫天喊價落地還錢」的政治操作，為所當為，該戰就堅定戰下去；不該戰的，也不作籌碼。

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王興煥指出，由於國民黨台北市松山信義區立法委員候選人徐巧芯是毫無下限的紅衛兵，其鬥爭對象不限藍綠，包括國民黨現任立委費鴻泰，鬥爭一切障礙自己前途的人。再者，徐屬於迷戀媒體聲量的網紅型人格，與其空戰對轟，不愁沒話題性。如此政客，需有人在選舉時遏止其肆虐，攻其必防、消其氣焰。以此戰略考量，台灣基進應提名有戰力的區域候選人與徐巧芯對戰，將徐巧芯戰力縮限在選區。

王興煥認為，曾在烏克蘭經歷空襲、於金門送郭台銘泳圈、在北檢拿照妖鏡照徐巧芯的楊佩樺，就是與徐巧芯空對戰的最佳人選。而基於戰略考量，楊佩樺早已將戶籍遷該地。然而，為了台灣大局的慎重，台灣基進於八月底做了一次民調。民調結果「徐巧芯 （國）vs. 許淑華（民）」的支持度為「44%：41%」，表態率85%，徐僅領先3%，許淑華仍大有可為。

若台灣基進提名楊佩樺參選區域立委，雖然有利全台聲量與政黨票，但等於保送徐巧芯當選立委，所以基進最終決定，楊佩樺以不分區身分持續對抗徐巧芯。他強調，這是基進的大局考量。此一大局考量始終是台灣，而台灣的大局是國會本土席次最大化、本土席次聯合過半、雙本土政黨優於單一本土政黨、雙本土黨團，而不是政黨本位的考量，這是基進對台灣大局的義無反顧，也是對本土友黨的體貼。

楊佩樺則指出，當自己拿著照妖鏡到北檢照徐巧芯時，就已確定不會參選區域立委選舉，但仍未忘記最重要任務是要鎮住徐巧芯，要有人大聲的說出她的荒謬。

楊佩樺表示，「本來以為這會一個塵封的秘密」，這是她在此一選戰中做過最糾結、最困難的決定。她透露，前往烏克蘭前就已設定好要投入這次選戰，所以當平安回來之後，已然調整成備戰狀態。然而，八月的民調，許淑華十分有機會可讓選區翻盤，即便戰松信能提高基進知名度，仍毅然決然放棄參選，「因為把惡女擋在國會之外比較重要」，基進在意的不是一時的選舉，而是台灣的大局。

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