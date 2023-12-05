坦言放棄松信提名楊佩樺對戰徐巧芯　基進：考量大局的重大決定

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王興煥認為，曾在烏克蘭經歷空襲、於金門送郭台銘泳圈、在北檢拿照妖鏡照徐巧芯的楊佩樺，就是與徐巧芯空對戰的最佳人選。而基於戰略考量，楊佩樺早已將戶籍遷該地。然而，為了台灣大局的慎重，台灣基進於八月底做了一次民調。民調結果「徐巧芯 （國）vs. 許淑華（民）」的支持度為「44%：41%」，表態率85%，徐僅領先3%，許淑華仍大有可為。
若台灣基進提名楊佩樺參選區域立委，雖然有利全台聲量與政黨票，但等於保送徐巧芯當選立委，所以基進最終決定，楊佩樺以不分區身分持續對抗徐巧芯。他強調，這是基進的大局考量。此一大局考量始終是台灣，而台灣的大局是國會本土席次最大化、本土席次聯合過半、雙本土政黨優於單一本土政黨、雙本土黨團，而不是政黨本位的考量，這是基進對台灣大局的義無反顧，也是對本土友黨的體貼。
楊佩樺則指出，當自己拿著照妖鏡到北檢照徐巧芯時，就已確定不會參選區域立委選舉，但仍未忘記最重要任務是要鎮住徐巧芯，要有人大聲的說出她的荒謬。
楊佩樺表示，「本來以為這會一個塵封的秘密」，這是她在此一選戰中做過最糾結、最困難的決定。她透露，前往烏克蘭前就已設定好要投入這次選戰，所以當平安回來之後，已然調整成備戰狀態。然而，八月的民調，許淑華十分有機會可讓選區翻盤，即便戰松信能提高基進知名度，仍毅然決然放棄參選，「因為把惡女擋在國會之外比較重要」，基進在意的不是一時的選舉，而是台灣的大局。
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