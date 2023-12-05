柯盈配支持度跌破20％ 柯文哲批：有政治目的刻意炒作
2024年總統大選倒數，據《美麗島電子報》昨日公布11月國政民調，對民眾黨反感度上升至48.5％、總統選舉支持度掉到20%以下。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（5）日表示，好感度三黨都超過40%，代表台灣真正第一次出現三強鼎立的政局；至於總統選舉支持度掉到20%以下，柯文哲表示，有些也不是做假民調，但就是很刻意操作出來的結果。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在全國競總舉辦勞權政策記者會，會後媒體聯訪，媒體詢問「柯盈配」支持度掉到20％以下，柯文哲直言，有些也不是做假民調，但是很刻意操作。台灣特別是柯文哲的民調，做全市話跟30%手機、50%手機做出來會完全不一樣，目前我們全市話可以覆蓋到台灣的總人口不會超過60%，也就是說若做全市話取樣不會完整，至少40%以上的人找不到。
柯文哲認為，若純粹做市話，找到的大部分都是年紀大，所以若純粹做市話的時候，取樣就有偏差，很特別的是柯文哲民調就是年輕人高、長者低，若故意用全市話做，他就會掉下去，所以為什麼民調可以被操作，其實也沒造假，但可以按照需要調整，所以其實他們也知道這就是這樣，台灣不應出現這麼多有政治目的的民調，「我也不會說它假民調，它是真的民調，但是它是操縱出來的結果」。
至於民眾黨反感度暴增至48.5%，柯文哲說，「其實我們有做過研究，三黨現在反感度都40幾趴，這代表台灣真的出現三黨政治。」
柯文哲表示，藍白一分手，目前台灣是真的有負面選舉，就是討厭國民黨40%、討厭民進黨40%、討厭民眾黨40%，只是民眾黨稍微高一點，因為同時被藍綠討厭，但都是40幾趴，若算統計誤差不大，這代表台灣真正第一次出現三強鼎立、三組政治勢力的一個政局。所以，藍白分手後，白從此變成台灣一個很清楚的政治板塊。