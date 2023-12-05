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柯盈配支持度跌破20％　柯文哲批：有政治目的刻意炒作

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲認為現在總統選舉是台灣史上第一次出現三強鼎立的狀態。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲認為現在總統選舉是台灣史上第一次出現三強鼎立的狀態。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）

記者呂炯昌／新北報導

2024年總統大選倒數，據《美麗島電子報》昨日公布11月國政民調，對民眾黨反感度上升至48.5％、總統選舉支持度掉到20%以下。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（5）日表示，好感度三黨都超過40%，代表台灣真正第一次出現三強鼎立的政局；至於總統選舉支持度掉到20%以下，柯文哲表示，有些也不是做假民調，但就是很刻意操作出來的結果。

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柯文哲今日在全國競總舉辦勞權政策記者會，會後媒體聯訪，媒體詢問「柯盈配」支持度掉到20％以下，柯文哲直言，有些也不是做假民調，但是很刻意操作。台灣特別是柯文哲的民調，做全市話跟30%手機、50%手機做出來會完全不一樣，目前我們全市話可以覆蓋到台灣的總人口不會超過60%，也就是說若做全市話取樣不會完整，至少40%以上的人找不到。

柯文哲認為，若純粹做市話，找到的大部分都是年紀大，所以若純粹做市話的時候，取樣就有偏差，很特別的是柯文哲民調就是年輕人高、長者低，若故意用全市話做，他就會掉下去，所以為什麼民調可以被操作，其實也沒造假，但可以按照需要調整，所以其實他們也知道這就是這樣，台灣不應出現這麼多有政治目的的民調，「我也不會說它假民調，它是真的民調，但是它是操縱出來的結果」。

至於民眾黨反感度暴增至48.5%，柯文哲說，「其實我們有做過研究，三黨現在反感度都40幾趴，這代表台灣真的出現三黨政治。」

柯文哲表示，藍白一分手，目前台灣是真的有負面選舉，就是討厭國民黨40%、討厭民進黨40%、討厭民眾黨40%，只是民眾黨稍微高一點，因為同時被藍綠討厭，但都是40幾趴，若算統計誤差不大，這代表台灣真正第一次出現三強鼎立、三組政治勢力的一個政局。所以，藍白分手後，白從此變成台灣一個很清楚的政治板塊。


 

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