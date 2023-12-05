LINE便民功能沒了！明年1月9日停用「釘選服務」 只能復古搜尋
LINE觸及的功能越來越多元，自明年初開始，LINE將取消釘選服務。LINE 今（5）預告將在明年2024年1月9日，結束主頁服務的「釘選」功能，之後原本釘選的服務都會被解除，取而代之的會是官方自選功能，如果想要其他功能只能使用最傳統的方式「搜尋」才能找到。目前雖然還不知道官方自選的服務有哪些，但取消「釘選服務」對於經常使用特殊服務的人來說，可能還是會覺得不夠方便。
記者周淑萍/綜合報導
LINE又有一項服務要結束了！LINE提早發出公告提醒用戶，為持續優化服務頁面使用者體驗，LINE將結束提供於主頁的「服務」內「釘選服務」的功能，預定2024年1月9日結束，待該功能結束後，原本釘選的所有功能都會被「解除」。
至於釘選服務功能結束後，用戶想要使用特定服務時，只能用最傳統的方式。根據LINE公告，自13.19.0版本起，僅會顯示特定LINE的服務及曾於更新至13.19.0版本後使用過的部分其他服務。若希望在此更新後繼續使用顯示於「服務」以外的其他功能，需要另外選擇「服務」右側的「顯示全部」後從服務一覽中選擇，或透過主頁上方進行搜尋。操作上來說較為不便。
現階段如果想釘選特定服務，操作路徑為：主頁 →服務欄位旁的「顯示全部」→右上方的「編輯服務」→長按可以移動釘選服務，或下方功能按「+」就能加入快捷內。目前貼圖小舖、主題小舖都為官方力推服務，無法移動或是刪除。