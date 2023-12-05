免疫力差狂喘咳　當心「隱球菌」侵犯

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亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「隱球菌」是一種常見的細菌，存在於生活周遭環境中，多數正常健康成人接觸後不會造成影響，但若免疫功能低下的病患，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀，嚴重者更會引發「隱球菌腦膜炎」或「隱球菌肺炎」。
張為碩指出，前述患者因罹患卵巢癌，經醫師評估後建議手術並接受化療，預計療程約需6個月，但她化療後約1個多月，就開始出現喘咳、疲倦無力等症狀，原本家人以為是體弱引起感冒，不料喘咳症狀卻越來越嚴重，甚至還得透過呼吸器才能順利呼吸，不得不住院並會診感染科安排進一步檢查。
張為碩表示，經檢視患者的肺部X光影像，發現僅右上肺葉單側出現異常症狀，「有如被開了一個洞」，讓他察覺狀況有異，加上患者因化療後免疫力大幅下降，綜合各項症狀後，決定安排抽血檢驗「隱球菌」抗原試驗，抽血報告果然證實為陽性反應，確認為「隱球菌肺炎」，後續投以抗生素治療，並配合化療進度，大約半年後患者順利完成抗生素治療。
張為碩表示，罹患隱球菌症的高風險族群主要以免疫力低下者居多，例如年長者、愛滋病患、惡性腫瘤、器官移植、長期類固醇治療及及糖尿病等患者，這些都是高危險目標，雖然文獻上也提及與吸入鳥類排泄物灰塵有關，但臨床幾乎鮮少出現這類個案，因此養鴿者或接觸過鴿糞的民眾只需要做好個人防護，並配戴口罩，就無須太過擔心。
不過張為碩提醒，由於隱球菌症的初期表現與感冒十分類似，因此患者常得往返就醫多次，才能找出真正病因，建議平時應均衡飲食、保持運動習慣，以提升免疫力，同時外出時務必多戴口罩，降低傳染風險，若長期發燒不退、頭痛、喘咳等症狀，都應儘速就醫以便盡早找出問題對症下藥。