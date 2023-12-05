賴清德未收到萬里老家是違建通知！黃國昌同曝心聲 直呼百感交集
民進黨總統參選人賴清德萬里老家，被新北市工務局認定屬於既存違章建築，賴清德今（5）日上午出席活動時回應，目前還未收到新北市政府通知認定這個房子是違建，更質疑「台北市的立委參選人，為什麼有辦法早於新北市政府發通知之前，就認定這個房子是違建？」，對此，民眾黨不分區立委提名人黃國昌直言此回應讓他百感交集。
記者林莞茜／綜合報導
黃國昌指出，今年夏天舉辦716的前兩天晚上，他也是在從來沒有收到財政部國有財產署任何通知的情況下，就突然在媒體看到國產署的官員對特定媒體放話，說他老家占用國有地，還要他盡快面對「猶如賴清德主席所提出的相同質疑，可以請民進黨把持的中央政府說明一下嗎？」
針對違建一事，新北市政府工務局重申，賴清德萬里老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於98年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。
新北市政府強調，市府團隊向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。