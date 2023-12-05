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柯文哲如「攪屎棍」怎麼會去打敗他！姚立明預測賴清德得票率45%

▲姚立明接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）
▲姚立明接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明今（5）日受訪時談到民眾黨總統參選人柯文哲，形容柯就像「攪屎棍」，不斷與國民黨「勾勾纏」，他既然是攪屎棍，「我怎麼會去打敗他？我當然從頭到尾的重點是國民黨！」另外，姚立明也大膽預測2024總統大選得票率，賴清德45%且希望往50%邁進、國民黨總統參選人侯友宜35%位居第二名、柯文哲則是20%第三名。

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姚立明今接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，姚立明曾在2014年神奇似地幫助柯文哲贏得台北市長選舉，為何現在卻漸行漸遠？姚立明表示，不願意公開太多，但他感嘆地說，「與人的交往最重要的是互相信任與誠實」。

姚立明提到，當初妻子楊芳玲擔任台北市法務局長，最後因拒絕核銷柯文哲的私人訴訟費而交惡，柯甚至找議員故意質詢楊芳玲，更派人將扭曲的質詢內容撰寫成報導。對此，姚立明表示遺憾，「一個素人政治人物原本有滿腔熱血，品行怎麼最後會搞成這樣」？

姚立明提到，因為他了解柯文哲，所以早在一年前就知道「藍白不會合」，同時也形容柯文哲就像是「攪屎棍」不斷與國民黨「勾勾纏」，把國民黨攪成一團亂。

姚立明直言，柯文哲根本沒搞懂六點聲明，就連什麼是總統、副總統，部會首長、行政與總統的關係等，他通通都搞不清楚。姚立明回憶，當初幫柯文哲上的第一堂課就在講「什麼是政府」，「都已經8年了，怎麼還只有20分」？

至於該如何打敗柯文哲，姚立明直呼，柯既然是攪屎棍，「我怎麼會去打敗他？我當然從頭到尾的重點是國民黨！柯文哲的責任是，幫我拉垮國民黨，我才好打嘛！這還不清楚嗎？」

談到選情部分，姚立明強調，勝選的信心是一定要有的，首要任務是要將柯那邊的淺綠票搶下，且目標是希望在接下來的39天讓民調往前2到3%；姚立明也大膽預測2024總統大選得票率，賴清德45%且希望往50%邁進，侯友宜35%位居第二名，柯文哲則是20%第三名。

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