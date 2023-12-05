柯文哲如「攪屎棍」怎麼會去打敗他！姚立明預測賴清德得票率45%

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姚立明提到，當初妻子楊芳玲擔任台北市法務局長，最後因拒絕核銷柯文哲的私人訴訟費而交惡，柯甚至找議員故意質詢楊芳玲，更派人將扭曲的質詢內容撰寫成報導。對此，姚立明表示遺憾，「一個素人政治人物原本有滿腔熱血，品行怎麼最後會搞成這樣」？
姚立明提到，因為他了解柯文哲，所以早在一年前就知道「藍白不會合」，同時也形容柯文哲就像是「攪屎棍」不斷與國民黨「勾勾纏」，把國民黨攪成一團亂。
姚立明直言，柯文哲根本沒搞懂六點聲明，就連什麼是總統、副總統，部會首長、行政與總統的關係等，他通通都搞不清楚。姚立明回憶，當初幫柯文哲上的第一堂課就在講「什麼是政府」，「都已經8年了，怎麼還只有20分」？
至於該如何打敗柯文哲，姚立明直呼，柯既然是攪屎棍，「我怎麼會去打敗他？我當然從頭到尾的重點是國民黨！柯文哲的責任是，幫我拉垮國民黨，我才好打嘛！這還不清楚嗎？」
談到選情部分，姚立明強調，勝選的信心是一定要有的，首要任務是要將柯那邊的淺綠票搶下，且目標是希望在接下來的39天讓民調往前2到3%；姚立明也大膽預測2024總統大選得票率，賴清德45%且希望往50%邁進，侯友宜35%位居第二名，柯文哲則是20%第三名。
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