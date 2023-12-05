中國返台旅客驗出「新冠＋流感」 疾管署估疫情還會持續
衛福部疾管署今（5）日舉行例行記者會，而近期中國仍持續有多種呼吸道病毒流行的情況，疾管署自11月26日起啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，截自12月4日共完成88人，其中68人為陽性，以流感為多、有一人同時檢出流感與新冠病毒，且尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，為因應中國近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署自11月26日起已實施「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至12/4已採檢88人，其中68人為陽性，分別為流感病毒48例、新冠病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒2例、副流感病毒及一般冠狀病毒各1例，另1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，目前尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。
依據中國衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。
疾管署表示，據中國衛生單位表示，整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。考量氣溫下降，預期疫情仍將呈上升趨勢，疾管署將持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。
此外，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，中國不論南北方的流感疫情都有呈現上揚趨勢，且高於往年水準，型別以H3N2為多，預估後續疫情會隨氣溫下降持續增溫。
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，中國類流感疾病在北方已連續第6週、南方已連續2週，整個疫情屬於呼吸道疫情上升階段，而疫情中的病原體不論南北，均以流感為多，且北方從27.6%提高到36.9%、南方從34.5%提高為44.3%。