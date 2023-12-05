泰國新冠疫情再升！週增500例確診　3名患者身亡

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雖然新冠疫情已不如過去兩年嚴重，且研發出疫苗，但民眾仍需遵守嚴格的呼吸道感染預防措施，包括接種疫苗、在擁擠的區域戴口罩，與未接種疫苗的兒童密切接觸時也要戴配戴口罩等等。泰國政府認為，此波疫情應能獲得有效控制，衛生基礎設施已做好應對準備。
根據台灣交通部觀光局統計，上半年台灣人出國的目的地國第四名越南（34萬7040人）和第五名泰國（34萬4031人）均是東南亞國家，前三名則是日本（179萬3250人）、中國（59萬9837人）和韓國（40萬9174人），足見我國旅客對東南亞旅遊的興趣越來越興盛。平均每位台灣旅客赴泰國單趟約消費4萬3000泰銖，泰國政府預估今年全年將有70萬人次的台灣旅客赴泰旅行。
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後積極發展經濟，為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議決議從11月10日到明年5月10日為期半年，給予台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。