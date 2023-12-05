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泰國新冠疫情再升！週增500例確診　3名患者身亡

▲泰國觀光業逐漸恢復，政府也提醒民眾應小心新冠疫情，過去一週新增500多例確診，其中3人不治。（示意圖／記者陳致宇）
▲泰國觀光業逐漸恢復，政府也提醒民眾應小心新冠疫情，過去一週新增500多例確診，其中3人不治。（示意圖／記者陳致宇）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國觀光業逐漸恢復，我國民眾赴泰國人數激增，且泰國開放台灣免費簽證。不過政府也提醒民眾仍應小心新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），過去一週新增500多例確診，其中3人不治。

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綜合外國媒體報導，泰國疾病控制中心昨（4日）發布報告稱，從11月26日至12月2日的一週時間裡，新增確診病例500多起，其中3人死亡，今年以來，泰國確診病例總數已達3萬6204起，累計826人病逝。

雖然新冠疫情已不如過去兩年嚴重，且研發出疫苗，但民眾仍需遵守嚴格的呼吸道感染預防措施，包括接種疫苗、在擁擠的區域戴口罩，與未接種疫苗的兒童密切接觸時也要戴配戴口罩等等。泰國政府認為，此波疫情應能獲得有效控制，衛生基礎設施已做好應對準備。

根據台灣交通部觀光局統計，上半年台灣人出國的目的地國第四名越南（34萬7040人）和第五名泰國（34萬4031人）均是東南亞國家，前三名則是日本（179萬3250人）、中國（59萬9837人）和韓國（40萬9174人），足見我國旅客對東南亞旅遊的興趣越來越興盛。平均每位台灣旅客赴泰國單趟約消費4萬3000泰銖，泰國政府預估今年全年將有70萬人次的台灣旅客赴泰旅行。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後積極發展經濟，為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議決議從11月10日到明年5月10日為期半年，給予台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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