又一間私校跟進！世新大學比照公立大學　全校教職員工明年調薪4%

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世新大學董事會日前通過全校教職員工自明年元旦起，將比照同級公立大專校院依行政院公告調薪。世新大學校長陳清河表示，雖然高教環境資源不足且威脅日益加重，但世新董事會仍確定通過下年度教職員的調薪案，給予同仁良好的工作場域，以期讓每一位學生都能認真學習、發揮潛能，也使每一位同仁都能安心服務，共同維持一個能永續發展的教育環境。
世新大學表示，少子女化浪潮影響各大學招生，世新大學與其他各公私立學校相比，仍以鮮明特色、學校聲譽與辦學表現而逆勢成長，獨霸全國傳播教育龍頭寶座。近年來設備場域的優化有目共睹，陸續啟用了450吋投影幕的「8K影視廳」、占地470坪的「LVS智能攝製基地」與跨媒介的「影音播客直播間」，今年亦啟用32個活動式景片打造的「實體布景攝影棚」，超越業界水準的教學場域，持續引起學術界、傳媒界與影視產業極大的關注。
世新大學指出，為培育符合潮流趨勢的跨域專才，該校積極遴聘於專業領域有卓越實作能力又具教學熱忱的師資，每年適時檢討與優化各學系課程架構，包括AI融入專業課程，並加強實作課程與作品產出，不僅符合學生、家長的期望與社會的需求，更能對應未來職涯規劃與畢業出路，也成功突顯世新人才特色。理論與實務並重的世新大學，持續投入各式教學資源，以期善盡大學社會責任，為產業培養更多具有競爭力的跨域傳播專才。